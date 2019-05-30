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РИА Новости

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

Вчера, 16:36
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования "Школа 21". 30 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования Школа 21. 30 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел на базе основанной Сбербанком школы программирования "Школа 21" совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта.
Перед началом заседания президенту показали выставку последних разработок в этой сфере. Там его поприветствовала цифровой аватар банка — созданная в России с помощью технологий искусственного интеллекта виртуальная телеведущая по имени Елена.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования Школа 21. 30 мая 2019
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Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
Главе государства продемонстрировали работу системы анализа транспортных потоков Москвы, технологию для поиска подозреваемых и решения для безопасности перевозок. Кроме того, президенту показали несколько инновационных продуктов, в том числе нейрошлем, который помогает восстановиться пациентам с травмой головы.

Будущие "властелины мира"

В начале совещания президент отметил, что страны — монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира". Путин добавил, что неслучайно многие страны уже приняли планы действий по развитию таких технологий.
По его словам, Россия должна обладать технологическим суверенитетом в области искусственного интеллекта. В частности, для этого нужно существенно увеличить финансирование, создать стимул для частных инвестиций и развития корпоративной науки, исследований и разработок.
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Президент подчеркнул, что Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученых со всего мира, а также "наращивать кадровый и интеллектуальный потенциал", сохраняя свои таланты.
Он добавил, что мировые ученые смогут работать в математических центрах, которые в следующем году появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и "будут дополнять то, что уже есть".
Путин заявил, что за пять лет страна должна выйти на лидирующие позиции в сфере компьютерных разработок, в том числе в области кибербезопасности.

"Сильные научные прикладные компетенции уже позволили создать оригинальные и, главное, коммерчески успешные отечественные разработки мирового уровня, в том числе в таких сферах, как компьютерное зрение и распознавание голоса, а также кибербезопасность", — напомнил российский лидер.

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"Снять мешающие барьеры"

Глава государства отметил, что для "технологического первопроходчества" необходимо снять законодательные и административные барьеры, при этом не забывая о цифровой безопасности.
Он подчеркнул, что принципиально важно настроить российское законодательство на новую технологическую реальность, максимально быстро и качественно сформировать гибкую и адекватную правовую базу для разработки и использования прикладных решений на базе ИИ.
По словам Путина, необходимо также "гарантировать надежную защиту интеллектуальной собственности, правовые условия для регистрации патентов в национальной юрисдикции России".
Как отметил вице-премьер Максим Акимов, дорожную карту по развитию технологий искусственного интеллекта преобразуют в отдельный федеральный проект. Акимов оценил затраты на его реализацию в 90 миллиардов рублей за шесть лет.
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Ученый предрек исчезновение миллионов рабочих мест из-за роботов
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Общество
Популярные комментарии
Россия в области ИИ остаёт от Китая уже лет на 10, какой властелин? Даже эта пресловутая "Елена", которую показывал недавно Греф и которую показали Путину, очень сырая и плохо доработанная модель, с кривой мимикой и неправильными ударениями в словах, а в той США такие "Оболочки" уже ведут прогнозы погоды и их не отличишь от настоящего ведущего. В Японии ИИ ведёт новости, а у нас в робота живого человека суют, чтобы с Путиным поздороваться... В общем опять одна болтология...
30 мая, 17:02
Михаил Климов
64402123
Советую посмотреть наш сериал про искусственный интеллект и роботов "Лучше чем люди". Там всё это уже показанно. В т.ч. и обман чиновников, когда под видом робота нового поколения пропихивали дистанционно управляемого человеком робота. Да и все "прелести" замены человека роботом тоже показаны.
30 мая, 17:00
yu55 yu55
3631009
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