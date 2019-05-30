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РИА Новости

МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы

Вчера, 16:34
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГрад
Град
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Град. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Грозы с градом и шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы на территории Московской области, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21.00 четверга местами по Московской области ожидаются ливневой дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - сказал собеседник агентства.
Спасатели рекомендуют жителям региона закрыть все форточки и окна в доме, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Безопасными местами при сильном ветре являются удалённые от окон туалеты, коридоры и встроенные шкафы. Не рекомендуется также пользоваться лифтом.
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