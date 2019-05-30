МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Грозы с градом и шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы на территории Московской области, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21.00 четверга местами по Московской области ожидаются ливневой дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - сказал собеседник агентства.