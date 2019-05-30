Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре

"Аспирантура раньше попадала в стаж. Это мы уже работали, и это было тоже мотивом, - у нас уже три года стажа в университете, а потом ещё пошел ассистент - четвёртый год и так далее. Сегодня этого нет. По моей оценке, то, что я вижу, работодатель сейчас в очень малой степени смотрят - кандидат ты или нет. Ему важнее что-то другое, что я не берусь судить", - сказал Садовничий на заседании совета Российского союза ректоров.