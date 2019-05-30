Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Раньше аспирантура засчитывалась в рабочий стаж, что давало дополнительный мотив обучения в ней, сейчас такого нет, считает ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий.
"Аспирантура раньше попадала в стаж. Это мы уже работали, и это было тоже мотивом, - у нас уже три года стажа в университете, а потом ещё пошел ассистент - четвёртый год и так далее. Сегодня этого нет. По моей оценке, то, что я вижу, работодатель сейчас в очень малой степени смотрят - кандидат ты или нет. Ему важнее что-то другое, что я не берусь судить", - сказал Садовничий на заседании совета Российского союза ректоров.
Ранее министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков отмечал, что есть три ключевых направления, которые должны позволить решить задачу притока в исследовательский сектор дополнительно более 30 тысяч человек за ближайшие пять лет. Речь идет о совершенствовании института аспирантуры. Еще одним направлением является поддержка перспективных исследовательских проектов. Также важнейшей составляющей в части притока молодых исследователей Котюков назвал рабочие места. Согласно нацпроекту, должно быть создано не менее 900 новых лабораторий. Пилотный эксперимент в институтах РАН уже проведен. Также принято решение о выделении специальных средств на исследования из резервов правительства.