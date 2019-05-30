Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь извинился за скандал с попыткой подкупа главного редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера. Об этом Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь извинился за скандал с попыткой подкупа главного редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера. Об этом сообщается в отчете с заседания правления Международной ассоциации клубов (МАК) "Что? Где? Когда?".

"Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред", — сказал магистр.

Друзь также выразил сожаление, что его действия при участии в шоу нанесли ущерб репутации МАК “Что? Где? Когда?”.

В свою очередь, МАК сочла скандал с участием Друзя не имеющим отношения к его деятельности в клубе и решила не отстранять его от должности вице-президента.

Комментируя ситуацию, Бер заявил, что считает слова Друзя неискренними.

"Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя, насколько я знаю, он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал", — написал он в Facebook.

Первый канал, в свою очередь, пока не собирается возвращать Друзя в свой эфир, сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на источник.

Собеседник радиостанции отметил, что Друзь извинился не перед компанией "Игра-ТВ", а перед Международной ассоциацией клубов (МАК) "Что? Где? Когда?", которая никакого отношения к телевидению не имеет.

В феврале главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа и предложил правлению МАК принять решение о его дисквалификации в качестве игрока.

По его словам, накануне съемок передачи Друзь попросил предоставить ему список всех вопросов с ответами и пообещал, что с Сидневым, вторым игроком, он "договорится сам". Магистр "Что? Где? Когда?", в свою очередь, заявил, что аферу ему предложил сам Бер, а он лишь хотел проверить, насколько далеко тот готов зайти. Друзь утверждает, что Сиднев знал об этом и они не собирались выигрывать нечестным путем.