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РИА Новости

Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"

Вчера, 16:31
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Друзь на бизнес-форуме Амоконф
Александр Друзь на бизнес-форуме Амоконф
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь извинился за скандал с попыткой подкупа главного редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера. Об этом сообщается в отчете с заседания правления Международной ассоциации клубов (МАК) "Что? Где? Когда?".

"Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред", — сказал магистр.

Друзь также выразил сожаление, что его действия при участии в шоу нанесли ущерб репутации МАК “Что? Где? Когда?”.
В свою очередь, МАК сочла скандал с участием Друзя не имеющим отношения к его деятельности в клубе и решила не отстранять его от должности вице-президента.
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Ургант высмеял Друзя после скандала с подкупом
Комментируя ситуацию, Бер заявил, что считает слова Друзя неискренними.
"Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя, насколько я знаю, он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал", — написал он в Facebook.
Первый канал, в свою очередь, пока не собирается возвращать Друзя в свой эфир, сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на источник.
Собеседник радиостанции отметил, что Друзь извинился не перед компанией "Игра-ТВ", а перед Международной ассоциацией клубов (МАК) "Что? Где? Когда?", которая никакого отношения к телевидению не имеет.
Александр Друзь
13 февраля, 10:14
Друзь ответил на обвинения в подкупе
В феврале главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа и предложил правлению МАК принять решение о его дисквалификации в качестве игрока.
По его словам, накануне съемок передачи Друзь попросил предоставить ему список всех вопросов с ответами и пообещал, что с Сидневым, вторым игроком, он "договорится сам". Магистр "Что? Где? Когда?", в свою очередь, заявил, что аферу ему предложил сам Бер, а он лишь хотел проверить, насколько далеко тот готов зайти. Друзь утверждает, что Сиднев знал об этом и они не собирались выигрывать нечестным путем.
Первый канал отстранил и Друзя, и Бера от участия в программах на неопределенный срок.
932591754
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Международная ассоциация клубов "Что? Где? Когда?"Александр ДрузьРоссия
Популярные комментарии
Ох уж эти евреи.
30 мая, 17:04
nnicolay.n1kitin
920201
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