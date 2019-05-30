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РИА Новости

Сильный дождь с грозой обрушился на Москву

Вчера, 16:29
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВелосипедисты во время дождя на одной из улиц в Москве
Велосипедисты во время дождя на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Велосипедисты во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сильный дождь, местами с грозой, обрушился на Москву в четверг днем, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" рассказал РИА Новости, что в четверг в Москве во второй половине дня ожидаются ливневые дожди, грозы и порывистый ветер до 15 метров в секунду. По его словам, в этот день в столице может выпасть 20% месячной нормы осадков и, скорее всего, будет объявлено штормовое предупреждение.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, в столице идет проливной дождь, гремит гром, вода скапливается на тротуарах и дорогах.
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