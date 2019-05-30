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РИА Новости

Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ

Вчера, 16:26
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 30 мая – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне считает заявления главы военной разведки США Роберта Эшли о том, что Россия может якобы секретно проводить испытания ядерного оружия, "неуклюжей попыткой отвлечь внимание" от реального положения дел вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Эшли заявил в среду, что Россия, "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", как это предусмотрено. США, в отличие от России, не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и, соответственно, не связаны обязательствами по его выполнению.
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Эксперт рассказал, что стоит за обвинениями США России в нарушении ДВЗЯИВ России отвергли обвинения США в несоблюдении запрета на ядерные испытания. Позиция Вашингтона может быть связана с определенными американскими планами, считает эксперт Владимир Оленченко. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
"Россия неукоснительно соблюдает положения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и в Вашингтоне об этом хорошо знают. В Москве уже указали на всю нелепость этого заявления, поскольку проводить испытания ядерных боезарядов в тайне от системы международного контроля невозможно в принципе", - говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ в Лондоне.
По его словам, сами США на протяжении долгих лет уклонялись от ратификации ДВЗЯИ.
"Более того, недавно Вашингтон сделал официальное заявление о том, что не намерен ратифицировать ДВЗЯИ ни сейчас, ни в перспективе. Все это перечеркивает перспективы его вступления в силу. Удастся ли теперь сохранить ДВЗЯИ – большой вопрос. Таким образом, мировое сообщество в очередной раз стало заложником недальновидной политики американской администрации", - отметил пресс-секретарь посольства.
"В этой связи рассматриваем заявление американского генерала как неуклюжую попытку отвлечь внимание от реального положения дел в этой области. Полагаем, что британские журналисты хорошо понимают это, как и в целом опасные последствия приводящейся в последнее время американцами линии на подрыв международной системы контроля над вооружениями и нераспространением", - указал он.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку не подписан или не ратифицирован рядом стран, в том числе США. Все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали ДВЗЯИ. В 2013 году президент Барак Обама заявил о намерении добиваться ратификации договора в США к 2016 году, однако этого так и не произошло. -0-
Константин Косачев
29 мая, 22:46
Косачев назвал обвинения США в нарушении Россией ДВЗЯИ необоснованными
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