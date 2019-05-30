Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ

ЛОНДОН, 30 мая – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне считает заявления главы военной разведки США Роберта Эшли о том, что Россия может якобы секретно проводить испытания ядерного оружия, "неуклюжей попыткой отвлечь внимание" от реального положения дел вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Эшли заявил в среду, что Россия, "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", как это предусмотрено. США, в отличие от России, не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и, соответственно, не связаны обязательствами по его выполнению.

"Россия неукоснительно соблюдает положения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и в Вашингтоне об этом хорошо знают. В Москве уже указали на всю нелепость этого заявления, поскольку проводить испытания ядерных боезарядов в тайне от системы международного контроля невозможно в принципе", - говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ в Лондоне.

По его словам, сами США на протяжении долгих лет уклонялись от ратификации ДВЗЯИ.

"Более того, недавно Вашингтон сделал официальное заявление о том, что не намерен ратифицировать ДВЗЯИ ни сейчас, ни в перспективе. Все это перечеркивает перспективы его вступления в силу. Удастся ли теперь сохранить ДВЗЯИ – большой вопрос. Таким образом, мировое сообщество в очередной раз стало заложником недальновидной политики американской администрации", - отметил пресс-секретарь посольства.

"В этой связи рассматриваем заявление американского генерала как неуклюжую попытку отвлечь внимание от реального положения дел в этой области. Полагаем, что британские журналисты хорошо понимают это, как и в целом опасные последствия приводящейся в последнее время американцами линии на подрыв международной системы контроля над вооружениями и нераспространением", - указал он.