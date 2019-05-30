Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T16:24Z
https://ria.ru/20190530/1555113067.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155511/26/1555112635_0:0:1501:845_1036x0_80_0_0_ea2655cd296a445386a48bea20487839.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Депутаты Мособлдумы внесли изменения в закон о тишине

Вчера, 16:24
238
© РИА Новости / Владимир АстапковичЖилые дома
Жилые дома
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 30 мая - РИА Недвижимость. В Московской областной думе состоялось заседание, в ходе которого депутаты внесли поправки в региональный закон "Об обеспечении тишины и покоя". Об этом сообщил телеканал "360".
Так, депутаты убрали из категории шумных работ уборку территории.
"Мы действительно из шумных работ убрали уборку территории. Почему? Потому что должны дворники убирать территорию, невзирая на то, что это 5 или 6 часов. А если снегопад, как люди из подъезда дойдут до транспорта и доедут до работы?" – сказал председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый.
Кроме того, изменились правила использования шумных устройств. Теперь их применение не допускается на объектах общественного питания, торговли, организации досуга с 20:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни, с 22:00 до 10:00 в выходные дни.
В течение полугода после постановки многоэтажки на кадастровый учет нельзя проводить ремонтные работы с 21:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 в будни, с 22:00 до 10:00 в выходные дни.
По истечении шести месяцев после постановки многоэтажки на кадастровый учет нельзя будет шуметь с 19:00 до 9:00 в рабочие дни, с 19:00 до 10:00 в субботу. В воскресенье запрет распространяется на весь день.
100100
Обсудить 1
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Денежные купюры и монеты России
Более 511 миллиардов рублей получило Подмосковье в 2018 году
РИА
Новости
Отдых горожан на пляже
Свыше 200 оборудованных пляжей будет работать в Подмосковье этим летом
Запрет на курение
В Подмосковье акция "День без табака" пройдет в 40 муниципалитетах
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Детская игровая площадка на 3-ей улице Марьиной рощи рядом с домами 17 и 19 в Москве
Андрей Воробьев: в Подмосковье в 2019 году установят 250 игровых площадок
ВРИО Мурманской области Андрей Чибис во время пресс-конференции после официального представления членам областного правительства в Мурманской области
Чибис назвал ситуацию в ЖКХ Мурманской области критической
Спортсмен в скейт-парке
В подмосковном Звенигороде в июле построят скейт-парк
Пилотажная группа Первый полет на самолетах Як-52
Московская область начала подготовку к проведению МАКС-2019
Подмосковье выделило в 2019 г около 15 млрд рублей грантов для инвесторов
Дом правительства Московской области
Собственные доходы Подмосковья могут достичь в 2024 году триллиона рублей
Посетители на специализированной ярмарке вакансий для инвалидов
В МО готовы трудоустроить около четырех тысяч инвалидов
Человек держит пульт дистанционного управления устройством захвата цифрового сигнала
Специалисты помогут жителям Подмосковья перейти на цифровое телевидение
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: в Верхневолжье к 2024 году доля региональных дорог вырастет до 34%
Четыре города Нижегородской области победили в конкурсе малых городов
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: в 2018 году индекс промпроизводства в Тверской области вырос на 13%
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:25Кузнецова стала получать больше обращений от несовершеннолетних
15:25Порошенко рассчитывает на победу на выборах в Раду
15:24Порошенко предложил "Кварталу 95" обучать россиян украинскому языку
15:15Зеленский сменил состав СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
15:00Минтруд прокомментировал сообщения о сокращении новогодних каникул
15:00В ЛНР обвинили ВСУ в 17 нарушениях перемирия за неделю
14:58Экс-консул Эквадора согласился со спецдокладчиком ООН по делу Ассанжа
Лента новостейМолния