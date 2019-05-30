Депутаты Мособлдумы внесли изменения в закон о тишине

МОСКВА, 30 мая - РИА Недвижимость. В Московской областной думе состоялось заседание, в ходе которого депутаты внесли поправки в региональный закон "Об обеспечении тишины и покоя". Об этом сообщил телеканал В Московской областной думе состоялось заседание, в ходе которого депутаты внесли поправки в региональный закон "Об обеспечении тишины и покоя". Об этом сообщил телеканал "360"

Так, депутаты убрали из категории шумных работ уборку территории.

"Мы действительно из шумных работ убрали уборку территории. Почему? Потому что должны дворники убирать территорию, невзирая на то, что это 5 или 6 часов. А если снегопад, как люди из подъезда дойдут до транспорта и доедут до работы?" – сказал председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый.

Кроме того, изменились правила использования шумных устройств. Теперь их применение не допускается на объектах общественного питания, торговли, организации досуга с 20:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни, с 22:00 до 10:00 в выходные дни.

В течение полугода после постановки многоэтажки на кадастровый учет нельзя проводить ремонтные работы с 21:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 в будни, с 22:00 до 10:00 в выходные дни.