Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Регулярное употребление кофе может привести к возникновению зависимости от напитка, заявил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн.

Врач отметил, что при отказе от кофе могут развиться симптомы, схожие с теми, которые появляются у человека при похмелье.

"Почти 60 процентов ежедневно выпивающих утреннюю чашку крепкого кофе при вынужденном отказе от нее испытывают головную боль, сонливость, резкие перепады настроения, беспокойство, раздражительность, снижение работоспособности", — приводит агентство "Москва" слова специалиста.

По словам нарколога, подобные симптомы также испытывают люди, страдающие от алкогольной или наркотической зависимости.