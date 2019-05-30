Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Регулярное употребление кофе может привести к возникновению зависимости от напитка, заявил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Врач отметил, что при отказе от кофе могут развиться симптомы, схожие с теми, которые появляются у человека при похмелье.
"Почти 60 процентов ежедневно выпивающих утреннюю чашку крепкого кофе при вынужденном отказе от нее испытывают головную боль, сонливость, резкие перепады настроения, беспокойство, раздражительность, снижение работоспособности", — приводит агентство "Москва" слова специалиста.
По словам нарколога, подобные симптомы также испытывают люди, страдающие от алкогольной или наркотической зависимости.
Кроме того, кофе противопоказан при наличии сердечно-сосудистых болезней, например артериальной гипертензии или нарушений сердечного ритма, при глаукоме и заболеваниях желудка, добавил врач.
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