ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном, если тот проявит такое желание.

"Если они хотят поговорить, я доступен", - сказал он в четверг журналистам.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если США намерены вести переговоры с Ираном, давно пора сформулировать, что они готовы предложить Ирану по ядерной сделке.

Иранский президент Хасан Роухани также ранее не исключил возможности переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана и откажется от политики притеснения Ирана.