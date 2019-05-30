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РИА Новости

Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном

Вчера, 16:20
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном, если тот проявит такое желание.
"Если они хотят поговорить, я доступен", - сказал он в четверг журналистам.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если США намерены вести переговоры с Ираном, давно пора сформулировать, что они готовы предложить Ирану по ядерной сделке.
Иранский президент Хасан Роухани также ранее не исключил возможности переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана и откажется от политики притеснения Ирана.
В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из международной ядерной сделки с Ираном и повторно ввел санкции против Тегерана. Отношения США и Ирана в очередной раз обострились в марте, обе стороны предупреждали о возможности военного столкновения, но заявляли, что не хотят войны.
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