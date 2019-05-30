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РИА Новости

"ТОК" и Sputnik стали победителями конкурса "МедиаБренд-2019"

Вчера, 16:18
4029
© Фото : SputnikВходящие в МИА "Россия сегодня" мультиплатформенное интернет-СМИ "ТОК" и информационное агентство и радио Sputnik стали победителями 7-го ежегодного конкурса работ в области дизайна и продвижения "МедиаБренд"
Входящие в МИА Россия сегодня мультиплатформенное интернет-СМИ ТОК и информационное агентство и радио Sputnik стали победителями 7-го ежегодного конкурса работ в области дизайна и продвижения МедиаБренд
© Фото : Sputnik
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Входящие в МИА "Россия сегодня" мультиплатформенное интернет-СМИ "ТОК" и информационное агентство и радио Sputnik стали победителями 7-го ежегодного конкурса работ в области дизайна и продвижения "МедиаБренд". Церемония награждения лауреатов состоялась 29 мая в Москве.
"ТОК" победил в номинации "Лучший дизайн интернет-проекта", а также занял 2-е место в категории "Лучшие титры фильма или сериала" за документальную ленту "По следам огня" о трагедии в "Зимней вишне". Имиджевый ролик производства "ТОК", снятый оператором-постановщиком Вячеславом Красаковым для информационного агентства и радио Sputnik, занял 1-е место в категории "Лучшая операторская работа".

"Наш проект очень молодой, мы впервые рискнули принять участие в конкурсе и очень рады, что нашу работу высоко оценили. Мы взяли награды не только как интернет-СМИ, но и как видеопродакшн, который работает под конкретного клиента. Это большой успех для всей команды, которая убедилась в том, что в видеопроизводстве мы можем конкурировать с крупными телеканалами и студиями", — отметила главный редактор "ТОК" Ольга Анисимова.

В "МедиаБренд-2019" приняли участие 538 работ, представленных 63 компаниями. Гран-при конкурса традиционно получает работа, набравшая максимальное количество голосов членов жюри. В этом году его обладателем стал ролик, посвященный предстоящему чемпионату мира по футболу в Катаре, производства компании Nenashev.ru.
Конференция "МедиаБренд" создана в 2011 году по инициативе специалистов российской индустрии телевизионного дизайна и маркетинга и призвана развивать отрасль и формировать в ней профессиональные стандарты.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости , Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках более чем в 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает десять миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
"ТОК" — интернет-СМИ, которое создает видео в мобильном формате. С момента запуска проекта в сентябре 2017 года стало одним из лидирующих российских мультиплатформенных видеоизданий. Общее количество просмотров видео "ТОК" перевалило за миллиард.
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