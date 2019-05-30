"ТОК" и Sputnik стали победителями конкурса "МедиаБренд-2019"

"Наш проект очень молодой, мы впервые рискнули принять участие в конкурсе и очень рады, что нашу работу высоко оценили. Мы взяли награды не только как интернет-СМИ, но и как видеопродакшн, который работает под конкретного клиента. Это большой успех для всей команды, которая убедилась в том, что в видеопроизводстве мы можем конкурировать с крупными телеканалами и студиями", — отметила главный редактор "ТОК" Ольга Анисимова.

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