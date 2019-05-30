"ТОК" и Sputnik стали победителями конкурса "МедиаБренд-2019"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Входящие в МИА "Россия сегодня" мультиплатформенное интернет-СМИ "ТОК" и информационное агентство и радио Sputnik стали победителями 7-го ежегодного конкурса работ в области дизайна и продвижения "МедиаБренд". Церемония награждения лауреатов состоялась 29 мая в Москве.
"ТОК" победил в номинации "Лучший дизайн интернет-проекта", а также занял 2-е место в категории "Лучшие титры фильма или сериала" за документальную ленту "По следам огня" о трагедии в "Зимней вишне". Имиджевый ролик производства "ТОК", снятый оператором-постановщиком Вячеславом Красаковым для информационного агентства и радио Sputnik, занял 1-е место в категории "Лучшая операторская работа".
"Наш проект очень молодой, мы впервые рискнули принять участие в конкурсе и очень рады, что нашу работу высоко оценили. Мы взяли награды не только как интернет-СМИ, но и как видеопродакшн, который работает под конкретного клиента. Это большой успех для всей команды, которая убедилась в том, что в видеопроизводстве мы можем конкурировать с крупными телеканалами и студиями", — отметила главный редактор "ТОК" Ольга Анисимова.
В "МедиаБренд-2019" приняли участие 538 работ, представленных 63 компаниями. Гран-при конкурса традиционно получает работа, набравшая максимальное количество голосов членов жюри. В этом году его обладателем стал ролик, посвященный предстоящему чемпионату мира по футболу в Катаре, производства компании Nenashev.ru.
Конференция "МедиаБренд" создана в 2011 году по инициативе специалистов российской индустрии телевизионного дизайна и маркетинга и призвана развивать отрасль и формировать в ней профессиональные стандарты.
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"ТОК" — интернет-СМИ, которое создает видео в мобильном формате. С момента запуска проекта в сентябре 2017 года стало одним из лидирующих российских мультиплатформенных видеоизданий. Общее количество просмотров видео "ТОК" перевалило за миллиард.
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