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РИА Новости

В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья

Вчера, 16:17
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ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Школьник в городе Буй Костромской области был ранен из охотничьего ружья, которое достал из отцовского сейфа его друг, сообщает в четверг управление МВД по региону.
"По предварительным данным, днем пятнадцатилетний буевлянин привел в гости друга. Он нашел ключи от сейфа, самовольно вскрыл его и достал охотничье ружье отца, чтобы показать другу. В результате неосторожного обращения с оружием один из несовершеннолетних пострадал", - говорится в сообщении.
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По данным полиции, раненый госпитализирован. "Семьи и подростки характеризуются положительно, в поле зрения правоохранительных органов не попадали", - отмечает полиция, которая проводит проверку по факту произошедшего.
Как информирует костромское сетевое издание "Информационный портал СМИ44" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяну Быстрякову, подростки – учащиеся девятого класса, в эти дни они сдают итоговые экзамены.
Подобный случай произошел 14 мая в Рязанской области. Трое школьников после занятий пришли в квартиру к одному из них. Желая похвастаться отцовским ружьем, мальчик достал его из сейфа, произошел непроизвольный выстрел. В результате его десятилетний гость погиб на месте.
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