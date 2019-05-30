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РИА Новости

Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто

Вчера, 16:16
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования "Школа 21". 30 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования Школа 21. 30 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сооснователь и генеральный директор группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным обратил внимание на важность создания условий для тестирования большого количества беспилотных автомобилей на реальных дорогах.
"Искусственный интеллект – это машинное обучение, а обучать машины нужно реальными данными в реальных условиях. Например, беспилотники. Они должны ходить не столько на полигонах, сколько выходить на дороги уличного пользования. И здесь очень важно, чтобы мы не зарегулировали. Понятно, что всем немножко страшно. Но кажется, если мы хотим, чтобы это внедрялось немножко быстрее, а это очень конкурентная среда, нам нужно не бояться и дать возможность тестировать большое количество таких машин", - сказал Волож на совещании по развитию технологий искусственного интеллекта.
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"Если мы возьмем ту процедуру, которая есть сейчас, то нам просто на сертификацию этих машин потребуется четыре года", - добавил он.
В октябре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Автомобили-беспилотники выйдут на улицы Москвы и Татарстана в конце апреля-мае, в эксперименте примут участие "Яндекс", МАДИ, КБ "Аврора", "Камаз", "Иннополис", Таганрогский университет и другие. Беспилотники во время эксперимента получат знак "А" - "Автономное вождение".
"Яндекс" начал работать над технологией беспилотного управления автомобилем в конце 2016 года. Компания испытала первые прототипы беспилотных автомобилей весной 2017 года.
Сейчас в Сколково и в татарстанском Иннополисе уже работают тестовые зоны, где можно прокатиться на такси без водителя. В конце 2018 года "Яндекс" получил лицензию на испытания беспилотного транспорта в Израиле, а в январе 2019 года показал беспилотник на выставке CES в Неваде. В марте компания подписала соглашение с Hyundai Mobis о разработке новых прототипов беспилотных машин. В 2019 году "Яндекс" планирует произвести уже более 100 беспилотников.
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