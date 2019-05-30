Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T16:08Z
https://ria.ru/20190530/1555112151.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155509/42/1555094292_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_bc06a157d1eae580e18d39c833edca03.jpg
РИА Новости

Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае

Вчера, 16:08
495
© AP Photo / MTI / Peter LakatosСпасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште. 30 мая 2019
Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште. 30 мая 2019
© AP Photo / MTI / Peter Lakatos
ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы обсудить ход поисково-спасательных работ после аварии прогулочного катера на Дунае, жертвами которой стали семь южнокорейских граждан.
Согласно сообщению администрации южнокорейского президента, разговор длился 15 минут.
Здание венгерского парламента на реке Дунай, неподалеку от которого был обнаружен затонувший катер. 30 мая 2019
Вчера, 08:38
В районе затопления катера в Венгрии работают около ста пожарных
"Я благодарю вас за предпринятые действия. Это трагический инцидент. Мы благодарим правительство Венгрии за активные спасательные работы", - сказал Мун Чжэ Ин.
В свою очередь, Орбан заявил, что к месту крушения будут направлены 200 водолазов и медиков для проведения поисково-спасательных операций. Он также добавил, что "правительство Венгрии полностью готово к взаимодействию с южнокорейской делегацией".
В настоящее время из Южной Кореи в Венгрию вылетела команда водолазов-глубоководников. В Будапешт также вылетела глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва.
Сотрудники полиции в районе крушения катера в Будапеште. 30 мая 2019
Вчера, 06:50
Утонувший в Венгрии катер нашли в сотнях метров от места ЧП, сообщают СМИ
Прогулочный катер после столкновения с другим судном затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта. На борту находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. По данным полиции, семь человек погибли, 21 считается пропавшим без вести. По сообщению агентства Рёнхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении
По данным полиции, после столкновения прогулочного катера и круизного судна Sigyn компании Viking Cruises лодка утонула в течение семи секунд. Круизная компания Viking Cruises подтвердила факт инцидента, никто из пассажиров и членов экипажа Sigyn не пострадал. Как сообщает агентство Франс Пресс, компания "сотрудничает с властями". Правоохранительные органы уже допросили в связи с инцидентом украинского капитана судна Sigyn.
Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште
Вчера, 13:39
Крупные ЧП на водном транспорте в мире в 2015-2019 годах
100400
Обсудить 0
Мун Чжэ ИнВиктор ОрбанЮжная КореяВенгрияВ мире
Рекомендуем
Туристическое судно Viking Sigyn, с которым столкнулся катер с южнокорейскими туристами на реке Дунай в Будапеште, Венгрия. 30 мая 2019
В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае
РИА
Новости
Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
Сотрудники полиции в районе крушения катера в Будапеште. 30 мая 2019
Утонувший в Венгрии катер нашли в сотнях метров от места ЧП, сообщают СМИ
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Бригитта Бирляйн и федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен на пресс-конференции в Вене. 30 мая 2019
Бригитте Бирляйн стала первой женщиной — канцлером Австрии
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутником Dragon с мыса Канаверал, США
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о влиянии США на Японию
Закон об украинском языке нужно отменить, считает бизнес-партнер Зеленского
Сотрудники полиции в районе крушения катера в Будапеште. 30 мая 2019
В Венгрии выписали из больницы шесть пострадавших при аварии с катером
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД РФ назвали обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
Здание венгерского парламента на реке Дунай, неподалеку от которого был обнаружен затонувший катер. 30 мая 2019
В районе затопления катера в Венгрии работают около ста пожарных
Президент США Дональд Трамп
Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Москва не навязывает посредничество в отношениях США и Ирана, заявил Лавров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28СМИ рассказали, где живут Ходорковский и его партнеры
15:26Во Владикавказе проводят проверку по факту массовой драки в университете
15:26Глава МИД Южной Кореи попросила Венгрию скорее поднять затонувшее судно
15:25Кузнецова стала получать больше обращений от несовершеннолетних
15:25Порошенко рассчитывает на победу на выборах в Раду
15:24Порошенко предложил "Кварталу 95" обучать россиян украинскому языку
15:15Зеленский сменил состав СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
Лента новостейМолния