Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае

Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште. 30 мая 2019

© AP Photo / MTI / Peter Lakatos Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште. 30 мая 2019

ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы обсудить ход поисково-спасательных работ после аварии прогулочного катера на Дунае, жертвами которой стали семь южнокорейских граждан.

Согласно сообщению администрации южнокорейского президента, разговор длился 15 минут.

"Я благодарю вас за предпринятые действия. Это трагический инцидент. Мы благодарим правительство Венгрии за активные спасательные работы", - сказал Мун Чжэ Ин.

В свою очередь, Орбан заявил, что к месту крушения будут направлены 200 водолазов и медиков для проведения поисково-спасательных операций. Он также добавил, что "правительство Венгрии полностью готово к взаимодействию с южнокорейской делегацией".

В настоящее время из Южной Кореи в Венгрию вылетела команда водолазов-глубоководников. В Будапешт также вылетела глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва.

Прогулочный катер после столкновения с другим судном затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта. На борту находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. По данным полиции, семь человек погибли, 21 считается пропавшим без вести. По сообщению агентства Рёнхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении