Чибис назвал ситуацию в ЖКХ Мурманской области критической

МУРМАНСК, 30 мая – РИА Новости. Ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве Мурманской области можно охарактеризовать как критическую, что связано с мазутозависимостью региона, высокими тарифами, изношенностью, сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, выступая перед депутатами мурманской облдумы с докладом по итогам года.

"Ситуация по ЖКХ в Мурманской области очень сложная, если не сказать критическая. Такого бардака в сфере управления ЖКХ я мало где видел. Работа по наведению порядка должна быть системной, а не в режиме подвига", - отметил Чибис.

Он также добавил, что работа по наведению порядка стала одной из первоочередных, за которую взялось правительство региона после назначения Чибиса более двух месяцев назад на должность врио губернатора.

Одна из главных и "застарелых" проблем региона – мазутозависимость. Рост цены на мазут "пробил гигантскую дыру" в бюджете региона, и властям пришлось обращаться за поддержкой в федеральный центр. Только за прошлый год объем дополнительных расходов регионального бюджета составил 8 миллиардов рублей, в этом году эта цифра составляет еще 9,8 миллиарда рублей.

"Нам нужно от мазута уходить, и есть комплексный инвестиционный план", - отметил Чибис. Среди других проблем он обозначил износ сетей и объектов ЖКХ, который составляет более 70%, при этом тарифы на тепло в Мурманской области – в числе самых высоких на северо-западе России.

По словам врио губернатора, безотлагательного решения требует проблема замены лифтов – почти 65% из них исчерпали срок своей эксплуатации. Остро стоит проблема строительства и модернизации очистных сооружений. Так, например, в Мурманске очистные сооружения существуют лишь в северной части города - да и там требуется реконструкция на 7 миллиардов рублей, а в Североморске очистные сооружения отсутствуют полностью.

Что касается первоочередных мер, которые уже реализуются в сфере ЖКХ, то региональные власти совместно с администрациями муниципалитетов и правоохранительными органами дали сигнал недобросовестным управляющим компаниям: либо качественное исполнение услуг по обслуживанию домов, либо – штрафы, отзывы лицензии, меры взыскания, административная и даже уголовная ответственность.