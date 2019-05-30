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РИА Новости

Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ

Вчера, 16:04
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КРАСНОЯРСК, 30 мая - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил выплатить компенсацию семьям детей, которые пострадали при опрокидывании батута в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба главы региона.
В четверг Улан-Удэ ветром перевернуло батут, пятеро детей пострадали и были госпитализированы в республиканскую больницу, четверо из них в реанимации. СК возбудил уголовное дело по факту травмирования детей. Власти Улан-Удэ совместно с надзорными органами проверят все батуты в городе после ЧП.
"Пострадавшим детям, родителям окажем всю необходимую помощь, чтобы максимально быстро пройти всю реабилитацию, чтобы, дай бог, все это обошлось без последствий или с минимальными последствиями для детей. Семьям будет выплачена компенсация в зависимости от того, какие у детей есть повреждения и какое лечение им необходимо", - цитирует пресс-служба Цыденова.
Глава Бурятии также поручил дополнительно проверить все парки отдыха, аттракционы в республике, систему оповещения в случае резкого ухудшения погоды.
В интернете размещены несколько видеороликов, где запечатлен сам момент ЧП и его последствия. На кадрах, снятых, вероятно, камерой наблюдения, видно, что конструкция отрывается от земли и переворачивается.
Кардиограф
Вчера, 11:38
В Улан-Удэ четверо пострадавших на батуте детей находятся в реанимации
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