Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ

КРАСНОЯРСК, 30 мая - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил выплатить компенсацию семьям детей, которые пострадали при опрокидывании батута в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба главы региона.

В четверг Улан-Удэ ветром перевернуло батут, пятеро детей пострадали и были госпитализированы в республиканскую больницу, четверо из них в реанимации. СК возбудил уголовное дело по факту травмирования детей. Власти Улан-Удэ совместно с надзорными органами проверят все батуты в городе после ЧП.

"Пострадавшим детям, родителям окажем всю необходимую помощь, чтобы максимально быстро пройти всю реабилитацию, чтобы, дай бог, все это обошлось без последствий или с минимальными последствиями для детей. Семьям будет выплачена компенсация в зависимости от того, какие у детей есть повреждения и какое лечение им необходимо", - цитирует пресс-служба Цыденова.

Глава Бурятии также поручил дополнительно проверить все парки отдыха, аттракционы в республике, систему оповещения в случае резкого ухудшения погоды.