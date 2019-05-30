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РИА Новости

МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе

Вчера, 16:02
26245
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 мая — РИА Новости. Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши из-за информационных стендов, установленных под Смоленском на месте крушения самолета Леха Качиньского, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Варшава выразила недовольство тем, что в материалах говорится о вине экипажа в катастрофе.
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Андрееву в МИД указали, что "содержание и само размещение в Смоленске досок не было согласовано с польской стороной".
"Польша ожидает от России разъяснений и удаления табличек, установленных возле места катастрофы в Смоленске", — говорится в сообщении.
Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.
В отчете МАК от 2011 года непосредственной причиной крушения названо решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Польша с такими выводами не согласна и ведет собственное расследование, периодически пытаясь обвинить в случившемся Россию.
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Сергей Андреев (дипломат)МИД ПольшиПольшаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Что-то менять в стенде и, тем более, убирать его - это автоматически признать свою вину. Более того, в последнее время все, кому не лень указывают России, что ей делать на собственной территории. Пусть Польша у себя свои правила устанавливает, и стенды развешивает, какие им спокойней читать.
30 мая, 19:58
ggoldmikron
7700000
Крайности не хороши. В Катыни нужно просто написать правду, и не версию Геббельса. И под Смоленском сейчас нормально написано. А то, что польское руководство возмущается - это их дело. Наплевать и забыть.
30 мая, 17:16
Владимир Ф. Быченков
6700001
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