МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе

ВАРШАВА, 30 мая — РИА Новости. Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши из-за информационных стендов, установленных под Смоленском на месте крушения самолета Леха Качиньского, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Варшава выразила недовольство тем, что в материалах говорится о вине экипажа в катастрофе.

Андрееву в МИД указали, что "содержание и само размещение в Смоленске досок не было согласовано с польской стороной".

"Польша ожидает от России разъяснений и удаления табличек, установленных возле места катастрофы в Смоленске", — говорится в сообщении.

Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

В отчете МАК от 2011 года непосредственной причиной крушения названо решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.