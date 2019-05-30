Глава Челябинской области обозначил задачи создаваемого минпрома

ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая – РИА Новости. Министерству промышленности, которое будет создано в Челябинской области, предстоит решать вопросы создания новых предприятий в моногородах и налаживать работу крупного бизнеса со средним и малым, сообщил в четверг глава региона Алексей Текслер.

В понедельник Текслер побывал на ПАО "ЧТПЗ" и принял участие в рабочем совещании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. На совещании он сообщил о воссоздании в регионе министерства промышленности, которое было упразднено в 2015 году.

"Нам требуется новая региональная промышленная политика, которая должна обеспечить согласованность действий. Для ее разработки и реализации будет создано региональное министерство промышленности. В числе основных задач новому ведомству предстоит… проработать возможности для создания новых предприятий в моногородах, развить кооперационные цепочки на территории области, в том числе обеспечить стыковку крупного бизнеса с малым и средним", - сказал он в четверг в своем обращении к депутатам заксобрания области.

Кроме того, минпрому предстоит обеспечить совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, где заняты 70 тысяч человек, работу по загрузке их гражданскими заказами, отметил он. Также, по словам Текслера, министерству необходимо обеспечить взаимодействие промышленности и региональной науки, и всей системы профессионального образования.

Глава области отметил важность развития сектора малого и среднего предпринимательства, для которого в регионе сформирована инфраструктура, в том числе действует "Фонд развития предпринимательства – Территория Бизнеса". "Это хорошо, но этого мало. Нужна реальная забота о малом бизнесе со стороны местных администраций. Мы будем поддерживать ее своей бюджетной политикой", - пояснил Текслер.

Как отметил уполномоченный по правам предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров, глава региона сегодня высказался обо всех отраслях, и такой жизнеутверждающий доклад он "давно не слышал". "Сегодня надо понимать, что все это потребует финансирования, работы, в том числе и аналитической, и работы с промышленниками, и с малым, и средним бизнесом. Важно, чтобы мы выступили одной командой - правительство без поддержки бизнеса и общественности ничего не сможет сделать. Будем работать вместе. Воспринимаю выступление положительно", - сказал он журналистам.