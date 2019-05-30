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РИА Новости
Челябинская область

Глава Челябинской области обозначил задачи создаваемого минпрома

Вчера, 16:02
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлексей Текслер
Алексей Текслер
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Алексей Текслер. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая – РИА Новости. Министерству промышленности, которое будет создано в Челябинской области, предстоит решать вопросы создания новых предприятий в моногородах и налаживать работу крупного бизнеса со средним и малым, сообщил в четверг глава региона Алексей Текслер.
В понедельник Текслер побывал на ПАО "ЧТПЗ" и принял участие в рабочем совещании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. На совещании он сообщил о воссоздании в регионе министерства промышленности, которое было упразднено в 2015 году.
Алексей Текслер
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"Нам требуется новая региональная промышленная политика, которая должна обеспечить согласованность действий. Для ее разработки и реализации будет создано региональное министерство промышленности. В числе основных задач новому ведомству предстоит… проработать возможности для создания новых предприятий в моногородах, развить кооперационные цепочки на территории области, в том числе обеспечить стыковку крупного бизнеса с малым и средним", - сказал он в четверг в своем обращении к депутатам заксобрания области.
Кроме того, минпрому предстоит обеспечить совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, где заняты 70 тысяч человек, работу по загрузке их гражданскими заказами, отметил он. Также, по словам Текслера, министерству необходимо обеспечить взаимодействие промышленности и региональной науки, и всей системы профессионального образования.
Глава области отметил важность развития сектора малого и среднего предпринимательства, для которого в регионе сформирована инфраструктура, в том числе действует "Фонд развития предпринимательства – Территория Бизнеса". "Это хорошо, но этого мало. Нужна реальная забота о малом бизнесе со стороны местных администраций. Мы будем поддерживать ее своей бюджетной политикой", - пояснил Текслер.
Как отметил уполномоченный по правам предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров, глава региона сегодня высказался обо всех отраслях, и такой жизнеутверждающий доклад он "давно не слышал". "Сегодня надо понимать, что все это потребует финансирования, работы, в том числе и аналитической, и работы с промышленниками, и с малым, и средним бизнесом. Важно, чтобы мы выступили одной командой - правительство без поддержки бизнеса и общественности ничего не сможет сделать. Будем работать вместе. Воспринимаю выступление положительно", - сказал он журналистам.
Председатель союза пивоваров региона Илья Ройтенберг считает, что все, сказанное в четверг главой области, верно. "Время покажет, насколько это будет воплощено в жизнь. Перечислено было много, звучит радужно, одному озеленению города можно аплодировать. Были озвучены перспективы, задачи и по решению экологических проблем, и по развитию предприятий, и так далее… Будем ожидать перемен", - прокомментировал он журналистам.
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Челябинская областьАлексей ТекслерЧелябинскЧелябинская областьЭкономика
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