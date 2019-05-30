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РИА Новости

Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве

Вчера, 16:01
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© РИА Новости / Евгений БиятовЛивень в Москве. 30 мая 2019
Ливень в Москве. 30 мая 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Ливень в Москве. 30 мая 2019
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Столичные спасатели предупреждают жителей и гостей столицы о том, что в ближайшие часы и до позднего вечера ожидаются дождь с грозой и градом, а также ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщается на сайте столичного ГУМЧС.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа 30 мая по городу Москве ожидается ливневой дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15 -20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Кроме того, в столичном ГУМЧС советуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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ГУМЧС России по МосквеМоскваОбщество
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