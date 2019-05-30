Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Столичные спасатели предупреждают жителей и гостей столицы о том, что в ближайшие часы и до позднего вечера ожидаются дождь с грозой и градом, а также ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщается на сайте столичного ГУМЧС.