Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Столичные спасатели предупреждают жителей и гостей столицы о том, что в ближайшие часы и до позднего вечера ожидаются дождь с грозой и градом, а также ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщается на сайте столичного ГУМЧС.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа 30 мая по городу Москве ожидается ливневой дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15 -20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Кроме того, в столичном ГУМЧС советуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.