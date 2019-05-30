Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что внедрять сенсоры российского производства для беспилотного транспорта необходимо, но делать это следует аккуратно, чтобы не спровоцировать удорожание соответствующих услуг.

В четверг глава государства провел совещание по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта. Перед совещанием ему показали последние разработки в этой сфере. Президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова рассказала, в частности, о продуктах для автономного управления беспилотным наземным транспортом и для беспилотных железнодорожных локомотивов. Она отметила, что рынок беспилотов представлен программным обеспечением и сенсорами, причем последние долгое время были во всем мире эксклюзивом из-за дороговизны производства.

"Наши ребята разработали 4d Imaging радар... Мы опустили стоимость до 100 долларов за копию, в ноябре презентовали в Детройте, в самый разгар этих санкций, и русская компания, с русскими корнями стала победителем в Америке", - отметила Ускова.

Она добавила, что предзаказ на этот продукт составляет 220 тысяч штук. Есть договоренность, что опытную партию компания будет изготавливать в Томске. "А вот насчет серии промышленной - это к вам вопрос, насколько мы сможем здесь развернуть производство", - отметила глава группы компаний.

Путин в ответ попросил ее представить предложения на этот счет - где сами разработчики видят возможности по внедрению технологии. После этого "можно будет просто...", - начал фразу президент.

"Поднажать?", - пошутила Ускова. В ответ Путин отметил с улыбкой: "Нет-нет, нажимать не надо".