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РИА Новости

Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта

Вчера, 15:50
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования "Школа 21". 30 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования Школа 21. 30 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что внедрять сенсоры российского производства для беспилотного транспорта необходимо, но делать это следует аккуратно, чтобы не спровоцировать удорожание соответствующих услуг.
В четверг глава государства провел совещание по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта. Перед совещанием ему показали последние разработки в этой сфере. Президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова рассказала, в частности, о продуктах для автономного управления беспилотным наземным транспортом и для беспилотных железнодорожных локомотивов. Она отметила, что рынок беспилотов представлен программным обеспечением и сенсорами, причем последние долгое время были во всем мире эксклюзивом из-за дороговизны производства.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 15:44
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"Наши ребята разработали 4d Imaging радар... Мы опустили стоимость до 100 долларов за копию, в ноябре презентовали в Детройте, в самый разгар этих санкций, и русская компания, с русскими корнями стала победителем в Америке", - отметила Ускова.
Она добавила, что предзаказ на этот продукт составляет 220 тысяч штук. Есть договоренность, что опытную партию компания будет изготавливать в Томске. "А вот насчет серии промышленной - это к вам вопрос, насколько мы сможем здесь развернуть производство", - отметила глава группы компаний.
Путин в ответ попросил ее представить предложения на этот счет - где сами разработчики видят возможности по внедрению технологии. После этого "можно будет просто...", - начал фразу президент.
"Поднажать?", - пошутила Ускова. В ответ Путин отметил с улыбкой: "Нет-нет, нажимать не надо".
"Можно будет принять определенные решения о необходимости использования такой технологии. Надо только делать это аккуратно - так, чтобы соответствующие услуги не были слишком дорогими. Но внедрять нужно, давайте подумаем", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования Школа 21. 30 мая 2019
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