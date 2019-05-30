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РИА Новости

Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок

Вчера, 15:45
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования "Школа 21". 30 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования Школа 21. 30 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российским компаниям при внедрении технологий искусственного интеллекта необходимо обеспечить естественный захват рынка, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, нам нужно при внедрении достижений искусственного интеллекта обеспечить нашим компаниям такой естественный захват рынка: и собственного рынка, и мировых рынков", - сказал Путин на совещании по развитию искусственного интеллекта.
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Владимир ПутинРоссияТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
Владимир Владирирович вернитесь в естественный интелект и в реальный мир!
30 мая, 16:16
Слава Мишкич
2050003
Ну, амбиции Владимира Владимировича всегда меня вдохновляли) Но все ли так гладко? Может ли страна расчитывать на монополию искусственного интеллекта, если с технологической стороны вопроса есть... мягко говоря, запоздания? А грубо говоря, ничего нет) Идея хорошая, но я надеюсь, он знает что делает и что говорит. Уж пусть лучше ошибаюсь я, чем он)))
30 мая, 16:25
Eugene Krabs
1351103
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