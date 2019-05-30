Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российским компаниям при внедрении технологий искусственного интеллекта необходимо обеспечить естественный захват рынка, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, нам нужно при внедрении достижений искусственного интеллекта обеспечить нашим компаниям такой естественный захват рынка: и собственного рынка, и мировых рынков", - сказал Путин на совещании по развитию искусственного интеллекта.
Путин рассказал, кто станет властелином мира pic.twitter.com/RC0zH6b4kj— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 30 мая 2019 г.