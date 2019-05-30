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РИА Новости

Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном

Вчера, 15:45
45683
© Фото : предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек"Михаил Галустян
Михаил Галустян
© Фото : предоставлено пресс-службой МДЦ "Артек"
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Наш" рассказал, при каком условии Москва и Киев смогут вести переговоры.
Он сообщил, что по прибытии в Киев его встретили российские журналисты, которые хотели задать ему несколько вопросов о президенте Украины Владимире Зеленском.
"Я говорю: "Ребята, у вас есть товарищ Галустян", - заявил Саакашвили. Он добавил, что диалог станет возможен, когда комедийный артист пойдет в президенты и народ за него проголосует.
"А потом разговаривайте с нами", - сказал политик.
Владимир Зеленский
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В среду Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили, после чего тот вернулся в страну. В свою очередь, главная прокуратура Грузии намерена продолжить процесс экстрадиции политика на родину, где против него возбуждено несколько уголовных дел. По некоторым из них он заочно осужден на тюремные сроки.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В 2015-м он получил украинское гражданство и стал губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016 года Петр Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту Борисполь
29 мая, 20:37
"Меня многие любят в этой стране". Зачем Саакашвили вернулся на УкраинуЭкс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на Украину, чтобы помочь обновлению власти. Как это будет происходить, предположил в эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев.
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Михаил ГалустянВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
То есть он поставил украинского президента в один ряд с Мишей Галустяном? Ну что же, правильно. Примерно ровня. Вот пусть Зеленский с ним и общается.
30 мая, 18:31
Мадуро Петрович-XVIII
1880001
Не получится вести переговоры с Галустяном: он в списке Миротворца
30 мая, 18:54
mmiasnikov
8170000
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