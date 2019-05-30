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РИА Новости

Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию

Вчера, 15:43
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РИМ, 30 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Суд города Генуя в четверг приговорил замглавы министерства инфраструктуры и транспорта Эдоардо Рикси к трем годам и пяти месяцам заключения в рамках процесса о "безумных тратах" высокопоставленных чиновников области Лигурия, сообщает телеканал Rainews24.
Рикси, представляющий правящую партию "Лига", вместе с 21 нынешними и бывшими членами областного совета северного региона обвинялся в растрате государственных средств в период 2010-2012 годов. Среди выявленных трат – ужины, путешествия, цветы, игра в лотерею и даже походы в луна-парк. Зачастую предоставленные по ним документы были датированы праздничными периодами, такими как Рождество, Пасха и Новый год. Общий объем растраченных средств доходит до нескольких сотен тысяч евро.
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Накануне приговора ситуация вокруг Рикси стала очередным поводом для разногласий между членами правительственной коалиции, которую "Лига" составляет с "Движением 5 звезд". "Движение" требовало немедленной отставки Рикси, в то время как лидер "Лиги", вице-премьер Маттео Сальвини заявлял, что не считает ее обязательной.
Несмотря на это, после заседания суда Рикси сам подал прошение об уходе с должности, чтобы "не создавать проблемы правительству". В заявлении Рикси подчеркнул, что не совершал никаких преступлений и надеется на отмену приговора. Сальвини принял отставку Рикси без промедлений, объяснив ее необходимостью "защитить его и правительство от бессмысленных атак и полемики".
В среду лидер "Лиги" на фоне наметившегося правительственного кризиса заявил, что хочет продолжить работу с "Движением" и не добивается проведения досрочных выборов. Подобная перспектива в Италии наметилась после проведения выборов в Европарламент, на которых правая "Лига" набрала вдвое больше голосов (34%), чем "Д5З", которое возглавляет другой вице-премьер Луиджи Ди Майо.
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Эдоардо РиксиИталияВ мире
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