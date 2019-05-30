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РИА Новости

В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков

Вчера, 15:41
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая - РИА Новости. Министерство окружающей среды Сальвадора зафиксировало в течение 2,5 часов после сильного землетрясения 16 повторных толчков магнитудой от 3,4 до 4,9, говорится в сообщении ведомства.
"К 5.59 (14.59 мск) зарегистрировано 16 повторений с магнитудой от 3,4 до 4.9", - отмечает министерство.
Часть из них зафиксирована в 40 километрах от пляжа Сунсаль, который расположен не так далеко от пляжа Мисата, где произошло первое землетрясение.
По данным сальвадорских сейсмологов, подземные толчки были зарегистрированы в 3.30 утра (12.30 мск) магнитудой 6,8 на глубине 48 километров и в 66 километрах от пляжа Мисата департамента Ла Либертад.
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