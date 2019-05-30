Пресс-конференция о международном фестивале "Спорт – всем миром"

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4 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по итогам благотворительной программы Международного фестиваля бесстрашных "Спорт – всем миром".