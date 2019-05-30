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РИА Новости

Пресс-конференция о международном фестивале "Спорт – всем миром"

Вчера, 15:38
5
4 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по итогам благотворительной программы Международного фестиваля бесстрашных "Спорт – всем миром".
Участники:
- президент Международного фестиваля бесстрашных "Спорт – всем миром", каскадер Александр ИНШАКОВ;
- вице-президент Международного фестиваля бесстрашных "Спорт – всем миром", генеральный директор туристического оператора "Тартус-Тур" Юрий ГОЛУБЕВ;
- олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр ЛЕГКОВ;
- руководитель Молодежного отделения Московской городской епархии Русской Православной Церкви (Московской Патриархии) и движения "Православные добровольцы" Михаил КУСКОВ;
- участники проекта.

В рамках благотворительного проекта был организован бесплатный отдых на острове Хайнань (Китай) для более чем 1500 детей с ограниченными возможностями, их родителей, а также малоимущих граждан, находящихся на попечении Московской Патриархии. В период с 18 марта по 26 апреля туроператор "Тартус-Тур" обеспечил 12 прямых рейсов в Китай.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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