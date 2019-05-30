Руководителя московского управления на транспорте СК задержали за взятку

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Адвокат и сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте задержаны за взятку в 1 миллион рублей, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Должностные лица следственного подразделения ММСУТ СК РФ вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки от фигуранта уголовного дела ... адвокат получил взятку в размере 1 миллиона рублей, которые они распределили между собой ... 30 мая ... фигуранты были задержаны", - говорится в сообщении.

Добавляется, что взятка предназначалось за выдачу изъятых при обыске предметов и документов в рамках расследуемого дела

Сообщается, что следователи возбудили уголовное дело на члена палаты адвокатов Республики Крым, руководителя Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ и подчиненного ему следователя.