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РИА Новости

Руководителя московского управления на транспорте СК задержали за взятку

Вчера, 15:35
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Адвокат и сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте задержаны за взятку в 1 миллион рублей, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Должностные лица следственного подразделения ММСУТ СК РФ вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки от фигуранта уголовного дела ... адвокат получил взятку в размере 1 миллиона рублей, которые они распределили между собой ... 30 мая ... фигуранты были задержаны", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что взятка предназначалось за выдачу изъятых при обыске предметов и документов в рамках расследуемого дела
Сообщается, что следователи возбудили уголовное дело на члена палаты адвокатов Республики Крым, руководителя Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ и подчиненного ему следователя.
"Они подозреваются в совершении преступления... "получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", - добавляется в сообщении.
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