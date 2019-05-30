Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово

БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Раненный в Косово гражданин РФ, сотрудник ООН Михаил Краснощеков эвакуирован из края, сообщило посольство России в Белграде.
"Михаил Краснощеков пересек административную линию между Косово и центральной Сербией. В ближайшие часы ждем его в Белграде, где ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь после избиения так называемыми "полицейскими", - сообщается в Twitter посла Александра Чепурина.
Ранее замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек рассказал РИА Новости, что получившему в результате действий косовской полиции перелом скуловой кости и перелом верхней челюсти Краснощекову предстоит лечение в Военно-медицинской академии Белграда.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.