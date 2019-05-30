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РИА Новости

Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово

Вчера, 15:35
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© Sputnik / Зоран ШапоњићРаненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице
© Sputnik / Зоран Шапоњић
БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Раненный в Косово гражданин РФ, сотрудник ООН Михаил Краснощеков эвакуирован из края, сообщило посольство России в Белграде.
"Михаил Краснощеков пересек административную линию между Косово и центральной Сербией. В ближайшие часы ждем его в Белграде, где ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь после избиения так называемыми "полицейскими", - сообщается в Twitter посла Александра Чепурина.
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29 мая, 18:02
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Ранее замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек рассказал РИА Новости, что получившему в результате действий косовской полиции перелом скуловой кости и перелом верхней челюсти Краснощекову предстоит лечение в Военно-медицинской академии Белграда.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
29 мая, 20:05
Россия координирует действия с ООН по ситуации с россиянином в Косово
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