Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово

БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Раненный в Косово гражданин РФ, сотрудник ООН Михаил Краснощеков эвакуирован из края, сообщило посольство России в Белграде.

"Михаил Краснощеков пересек административную линию между Косово и центральной Сербией. В ближайшие часы ждем его в Белграде, где ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь после избиения так называемыми "полицейскими", - сообщается в Twitter посла Александра Чепурина.

Ранее замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек рассказал РИА Новости, что получившему в результате действий косовской полиции перелом скуловой кости и перелом верхней челюсти Краснощекову предстоит лечение в Военно-медицинской академии Белграда.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.