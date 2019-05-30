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РИА Новости

Греф попросил создать площадку для внедрения искусственного интеллекта

Вчера, 15:33
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования "Школа 21". 30 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования Школа 21. 30 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф попросил президента России Владимира Путина подумать о придании Москве специального статуса, который позволил бы внедрять и отрабатывать в городе экспериментальные системы на основе искусственного интеллекта.
"Нам необходимы экспериментальные площадки. Мы бы просили Вас подумать над специальным статусом для Москвы, чтобы в Москве можно было экспериментировать в области применения систем искусственного интеллекта, отрабатывать технологию, что, собственно, сейчас по факту и происходит, потому что Москва очень активно этим занимается, работает большая команда и они очень много инвестируют в это", - сказал Греф на совещании по развитию технологий искусственного интеллекта.
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"И Сергей Семенович (Собянин, мэр Москвы - ред.) готов все решения, которые нарабатываются в Москве, передавать в субъекты Российской Федерации бесплатно", - добавил глава крупнейшего российского банка.
Он отметил, что такая практика позволила бы другим регионам сильно продвинуться и при этом сэкономить большие средства.
"Как нам кажется, это очень хороший опыт, если бы мы обкатывали на московских объемах данных - а здесь данные ежедневно собираются, уже созданы огромные массивы данных, созданы все системы обработки данных, - то это бы очень серьезно продвинуло все субъекты Федерации и привело к тому, чтобы мы не тратили огромное количество денег по всей территории страны", - сказал Греф.
Ранее в мае он говорил, что Сбербанк в сотрудничестве с Москвой внедрил в городскую жизнь многочисленные новые технологии, это привело к резкому скачку производительности, а также к тому, что практически 80% городских сервисов можно получить удаленно. Глава Сбербанка отмечал и организацию совместной с Москвой группы, которая пытается создать универсальную платформу для масштабирования опыта по внедрению технологий в городскую жизнь на другие мегаполисы.
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