Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту срыва ЕГЭ по математике в двух школах Иваново, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник областного прокурора Валентина Кручинина.

По данным регионального правительства, в этом году Рособрнадзор включил область в число "пилотных" регионов, где применили новую технологию передачи экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов – по сети "Интернет".

В среду во время ЕГЭ по математике произошел сбой в двух школах Иваново. В пункты проведения ЕГЭ задания должны были поступить по защищенным каналам связи, их должны были распечатать в аудитории. Однако на старте в двух пунктах не была обеспечена возможность получить задания с федерального уровня, поэтому экзамен не начался вовремя, отмечают власти. Губернатор региона Станислав Воскресенский назвал ситуацию недопустимой и раскритиковал организацию в регионе ЕГЭ Рособрнадзором России.

"Прокуратурой Ивановской области в связи с сообщениями в средствах массовой информации и обращениями родителей, дети которых пытались вчера сдать ЕГЭ, организовано проведение проверки", - сказала собеседница.

По ее словам, прокуроры проверят исполнение законодательства в сфере образования и соблюдения прав несовершеннолетних.