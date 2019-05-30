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РИА Новости

Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново

Вчера, 15:22
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту срыва ЕГЭ по математике в двух школах Иваново, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник областного прокурора Валентина Кручинина.
По данным регионального правительства, в этом году Рособрнадзор включил область в число "пилотных" регионов, где применили новую технологию передачи экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов – по сети "Интернет".
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В среду во время ЕГЭ по математике произошел сбой в двух школах Иваново. В пункты проведения ЕГЭ задания должны были поступить по защищенным каналам связи, их должны были распечатать в аудитории. Однако на старте в двух пунктах не была обеспечена возможность получить задания с федерального уровня, поэтому экзамен не начался вовремя, отмечают власти. Губернатор региона Станислав Воскресенский назвал ситуацию недопустимой и раскритиковал организацию в регионе ЕГЭ Рособрнадзором России.
"Прокуратурой Ивановской области в связи с сообщениями в средствах массовой информации и обращениями родителей, дети которых пытались вчера сдать ЕГЭ, организовано проведение проверки", - сказала собеседница.
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По ее словам, прокуроры проверят исполнение законодательства в сфере образования и соблюдения прав несовершеннолетних.
"По итогам проверки будет дана юридическая оценка действиям всех должностных лиц, которые участвуют в образовательном процессе. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Сейчас нужно тщательно разобраться в этом вопросе, конечно, с участием всех заинтересованных сторон", - подчеркнула Кручинина.
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РособрнадзорИвановская областьЯрославльОбщество
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