В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая - РИА Новости. Министерство окружающей среды Сальвадора не зафиксировало изменения уровня моря, которое бы могло означать появление цунами у берегов страны после сильного землетрясения, сообщило ведомство.

По данным сальвадорских сейсмологов, подземные толчки были зарегистрированы в 3.30 утра (12.30 мск) магнитудой 6,8 на глубине 48 километров и в 66 километрах от пляжа Мисата департамента Ла Либертад.

"Министерство информирует, что к времени выпуска данного сообщения изменения уровня моря не зафиксировано", - отметили в ведомстве.