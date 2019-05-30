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РИА Новости

В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения

Вчера, 15:22
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая - РИА Новости. Министерство окружающей среды Сальвадора не зафиксировало изменения уровня моря, которое бы могло означать появление цунами у берегов страны после сильного землетрясения, сообщило ведомство.
По данным сальвадорских сейсмологов, подземные толчки были зарегистрированы в 3.30 утра (12.30 мск) магнитудой 6,8 на глубине 48 километров и в 66 километрах от пляжа Мисата департамента Ла Либертад.
"Министерство информирует, что к времени выпуска данного сообщения изменения уровня моря не зафиксировано", - отметили в ведомстве.
При этом министерство призывает быть осторожными и учитывать возможное ускорение скорости морских течений.
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