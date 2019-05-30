Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T15:19Z
https://ria.ru/20190530/1555109353.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155175/38/1551753895_0:97:3072:1825_1036x0_80_0_0_56337e612726227f4646c504e5a8857f.jpg
РИА Новости

Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ

Вчера, 15:19
699
© РИА Новости / Максим БлиновВид на Вену
Вид на Вену
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Вену . Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Председатель конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн может стать первой женщиной-канцлером в этой стране, возглавив кабинет министров до досрочных выборов, сообщает газета Kronen Zeitung.
В четверг федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен официально объявит имя временного канцлера, который будет руководить переходным правительством страны до досрочных парламентских выборов в сентябре.
Во вторник президент Австрии освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия. Ушедшие в отставку министры исполняли свои обязанности до назначения нового правительства. Курц их примеру не последовал, поэтому функции канцлера два дня выполнял вице-канцлер Хартвиг Легер, успевший на этом посту посетить неформальный саммит ЕС в Брюсселе.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Вчера, 12:40
Посол России прокомментировал политический кризис в Австрии
110001
АвстрияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
РИА
Новости
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Глава МИД Германии прокомментировал ситуацию на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский
Замглавы администрации Зеленского не исключил его разговора с Путиным
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Подсчет голосов на выборах президента РФ в участковой избирательной комиссии в Симферополе
Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
Бригитта Бирляйн и федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен на пресс-конференции в Вене. 30 мая 2019
Бригитте Бирляйн стала первой женщиной — канцлером Австрии
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России прокомментировал политический кризис в Австрии
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутником Dragon с мыса Канаверал, США
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
Временный канцлер Австрии Бирляйн
Временный канцлер Австрии Бирляйн назвала вице-канцлера и главу МИД
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Германия и США заинтересованы в хороших отношениях с Россией, заявил Маас
Государственный флаг Туркменистана в Ашхабаде
Президенты стран СНГ соберутся в Ашхабаде 11 октября
Петр Порошенко
Порошенко вступил в партию "Европейская Солидарность"
Суд отклонил последний иск "Открытия" о возврате премий топ-менеджерами
В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28СМИ рассказали, где живут Ходорковский и его партнеры
15:26Во Владикавказе проводят проверку по факту массовой драки в университете
15:26Глава МИД Южной Кореи попросила Венгрию скорее поднять затонувшее судно
15:25Кузнецова стала получать больше обращений от несовершеннолетних
15:25Порошенко рассчитывает на победу на выборах в Раду
15:24Порошенко предложил "Кварталу 95" обучать россиян украинскому языку
15:15Зеленский сменил состав СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
Лента новостейМолния