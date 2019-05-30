Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом

САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Подросток, напавший с топором на школу города Вольска Саратовской области, был недоволен новым классом, в который его перевели в этом учебном году, и просился в свой прежний класс, сообщила в четверг уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Во вторник в школе №4 в поселке Большевик города Вольск 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло, а далее ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Подросток арестован по обвинению в покушении на убийство. Вину он не признал.