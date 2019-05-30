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РИА Новости

Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом

Вчера, 15:19
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© Фото : Следственное управление СК РФ по Саратовской областиСледователь у здания школы в городе Вольск после нападения
Следователь у здания школы в городе Вольск после нападения
© Фото : Следственное управление СК РФ по Саратовской области
САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Подросток, напавший с топором на школу города Вольска Саратовской области, был недоволен новым классом, в который его перевели в этом учебном году, и просился в свой прежний класс, сообщила в четверг уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Во вторник в школе №4 в поселке Большевик города Вольск 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло, а далее ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Подросток арестован по обвинению в покушении на убийство. Вину он не признал.
Следователи на месте нападения в школе в городе Вольск
Вчера, 11:30
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"Его перевели в другой класс внутри школы в начале года, и он не сильно сошелся характерами с этим классом. Со слов преподавателей, достаточно сложный был характер у парня, и здесь опять же класс не сделал его лидером, не признал в нем лидера. Все говорят, что амбиции лидерства были. Он просился обратно перейти в тот (прежний) класс, но не стали переводить, оставили в этом", - сказала Загородняя в прямом эфире программы "Особое мнение" на радиостанции "Эхо Москвы в Саратове".
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