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РИА Новости

Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению

Вчера, 15:13
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСергей Доренко
Сергей Доренко
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Вдова Сергея Доренко Юлия в Instagram рассказала, что муж часто отказывался обращаться за медицинской помощью.
По ее словам, журналист не доверял врачам и отменял визиты, когда его записывали на прием. При этом Доренко регулярно читал медицинские статьи и изучал различные препараты.
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"В общем — часто занимался самолечением", — написала Юлия Доренко.
Она добавила, что муж всегда пытался найти "чудо-способ", который помог бы ему быть здоровым и сильным. По словам Юлии, узнав о своей болезни, Доренко на некоторое время изменил отношение к здоровью, но это продлилось недолго.

"Сидеть на диете, не пить шампанское, отказаться от мотоцикла, мало работать и регулярно ходить по врачам — все это было не про Сергея".

Юлия Доренко
Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет в Москве. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты.
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Общество
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