Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Вдова Сергея Доренко Юлия в Instagram рассказала, что муж часто отказывался обращаться за медицинской помощью.
По ее словам, журналист не доверял врачам и отменял визиты, когда его записывали на прием. При этом Доренко регулярно читал медицинские статьи и изучал различные препараты.
"В общем — часто занимался самолечением", — написала Юлия Доренко.
Она добавила, что муж всегда пытался найти "чудо-способ", который помог бы ему быть здоровым и сильным. По словам Юлии, узнав о своей болезни, Доренко на некоторое время изменил отношение к здоровью, но это продлилось недолго.
"Сидеть на диете, не пить шампанское, отказаться от мотоцикла, мало работать и регулярно ходить по врачам — все это было не про Сергея".
Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет в Москве. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты.