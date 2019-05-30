Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению

По ее словам, журналист не доверял врачам и отменял визиты, когда его записывали на прием. При этом Доренко регулярно читал медицинские статьи и изучал различные препараты.

Она добавила, что муж всегда пытался найти "чудо-способ", который помог бы ему быть здоровым и сильным. По словам Юлии, узнав о своей болезни, Доренко на некоторое время изменил отношение к здоровью, но это продлилось недолго.