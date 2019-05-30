Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T15:11Z
https://ria.ru/20190530/1555108916.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155296/79/1552967939_0:128:3072:1856_1036x0_80_0_0_227feb754ae2a5fa72ed5c415b1aec8d.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области у 230 домохозяйств нет возможности приема "цифры"

Вчера, 15:11
46
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Только 230 домохозяйств на территории Нижегородской области не имеют возможности приема цифрового ТВ при помощи спутниковых тарелок, сообщил журналистам заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.
Волин приехал в Нижний Новгород в четверг с рабочим визитом, чтобы оценить готовность региона к полному переходу на цифровое эфирное телевещание, которое произойдет в третью волну - 3 июня.
"Вне зоны покрытия цифровым вещанием в Нижегородской области находится 18 тысяч семей. Со всеми ними была проведена работа, в результате которой на сегодняшний день только 230 домохозяйств не имеет возможности приема цифрового телевидения при помощи спутниковых тарелок", - сказал Волин.
По его словам, на совещании с представителями правительства Нижегородской области было решено еще раз провести подомовые обходы, чтобы убедиться, что среди этих 230 семей нет тех, кто хотел бы подключиться к цифровому ТВ.
"Насильно заставлять никого не будем, но тем людям, которые хотят смотреть телевизор, но не могут это делать по техническим причинам, должна быть оказана помощь", - подчеркнул Волин.
Человек держит пульт дистанционного управления устройством захвата цифрового сигнала
29 мая, 19:05
Специалисты помогут жителям Подмосковья перейти на цифровое телевидение
В декабре 2018 года в Нижегородской области был запущен передатчик второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) на последнем объекте региональной цифровой телесети - радиотелевизионной станции (РТС) "Суроватиха". Охват цифровым вещанием в регионе на сегодняшний день составляет 98,8% населения. Вне зоны охвата ЦЭТВ проживают менее 1,2% населения. Для жителей этих населенных пунктов прием 20 обязательных общедоступных телеканалов и 3 радиоканалов будет обеспечен с помощью спутникового вещания. Категории граждан, попадающие под региональные меры социальной поддержки, могут рассчитывать на компенсации при покупке спутникового оборудования до 5 тысяч рублей.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, 15 апреля на "цифру" перешли 20 регионов второй волны, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако принято решение продлить этот срок, и 21 регион перевести на "цифру" в октябре.
000000
Алексей ВолинНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова
Светлана Орлова: пособия нельзя назначать только бедным
РИА
Новости
ТВ-пульт
В Нижегородской области продлят работу колл-центра по переходу на "цифру"
Логотип МТС
ФАС обвинила МТС в нарушении закона о рекламе
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019
Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
Переход с аналогового на цифровое телевещание
Цифровое телевидение в Омской области доступно почти для 100% жителей
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
Нижегородские предприятия планируют увеличить доходы от экспорта
ТВ-пульт
В Карелии организовали обход нуждающихся в оборудовании для цифрового ТВ
Владимир Гройсман
Фракция "Народный фронт" не будет голосовать за отставку премьера Украины
Цифровое телевещание
СФ одобрил закон о закреплении "22 кнопки" за муниципальными телеканалами
Четыре города Нижегородской области победили в конкурсе малых городов
Входящие в МИА Россия сегодня мультиплатформенное интернет-СМИ ТОК и информационное агентство и радио Sputnik стали победителями 7-го ежегодного конкурса работ в области дизайна и продвижения МедиаБренд
"ТОК" и Sputnik стали победителями конкурса "МедиаБренд-2019"
Павильон компании Ростех
В России создали лазер для обнаружения углеводородного газа с беспилотника
В Эстонии прорвало трубу с аммиаком на мясоперерабатывающем комбинате
Акция памяти Георгиевская ленточка
Сейм Латвии рассмотрит проект о запрете ношения георгиевских ленточек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28СМИ рассказали, где живут Ходорковский и его партнеры
15:26Во Владикавказе проводят проверку по факту массовой драки в университете
15:26Глава МИД Южной Кореи попросила Венгрию скорее поднять затонувшее судно
15:25Кузнецова стала получать больше обращений от несовершеннолетних
15:25Порошенко рассчитывает на победу на выборах в Раду
15:24Порошенко предложил "Кварталу 95" обучать россиян украинскому языку
15:15Зеленский сменил состав СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
Лента новостейМолния