В Нижегородской области у 230 домохозяйств нет возможности приема "цифры"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Только 230 домохозяйств на территории Нижегородской области не имеют возможности приема цифрового ТВ при помощи спутниковых тарелок, сообщил журналистам заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

Волин приехал в Нижний Новгород в четверг с рабочим визитом, чтобы оценить готовность региона к полному переходу на цифровое эфирное телевещание, которое произойдет в третью волну - 3 июня.

"Вне зоны покрытия цифровым вещанием в Нижегородской области находится 18 тысяч семей. Со всеми ними была проведена работа, в результате которой на сегодняшний день только 230 домохозяйств не имеет возможности приема цифрового телевидения при помощи спутниковых тарелок", - сказал Волин.

По его словам, на совещании с представителями правительства Нижегородской области было решено еще раз провести подомовые обходы, чтобы убедиться, что среди этих 230 семей нет тех, кто хотел бы подключиться к цифровому ТВ.

"Насильно заставлять никого не будем, но тем людям, которые хотят смотреть телевизор, но не могут это делать по техническим причинам, должна быть оказана помощь", - подчеркнул Волин.

В декабре 2018 года в Нижегородской области был запущен передатчик второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) на последнем объекте региональной цифровой телесети - радиотелевизионной станции (РТС) "Суроватиха". Охват цифровым вещанием в регионе на сегодняшний день составляет 98,8% населения. Вне зоны охвата ЦЭТВ проживают менее 1,2% населения. Для жителей этих населенных пунктов прием 20 обязательных общедоступных телеканалов и 3 радиоканалов будет обеспечен с помощью спутникового вещания. Категории граждан, попадающие под региональные меры социальной поддержки, могут рассчитывать на компенсации при покупке спутникового оборудования до 5 тысяч рублей.