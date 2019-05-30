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РИА Новости

В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста

15:09
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КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Участок нового пешеходного моста со стеклянной поверхностью огородили из-за регламентных работ, сообщила в четверг пресс-служба заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Александра Спасибко.
Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, открыли 25 мая. Часть пола выполнена из больших стеклянных панелей площадью в несколько квадратных метров каждая. Через эти панорамные панели можно наблюдать дорогу, проходящую в нескольких десятках метров под мостом. В День Киева, 26 мая, на мосту треснули два защитных стекла-пленки, после чего его закрыли для пешеходов. В тот же день Кличко попросил правоохранителей дать инциденту правовую оценку и отметил, что стекло заменят в течение суток. Пресс-служба мэрии сообщала, что предварительно стекло треснуло из-за действий вандалов.
Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир во время церемонии открытия пешеходного моста. 25 мая 2019
27 мая, 09:22
"Прыгали? Получайте". Кличко осмотрел разбитый мост в КиевеВооруженное нападение, острые каблуки или просто удалые прыжки – что чуть не погубило стеклянную панель киевского моста? Разбираться приехал сам мэр украинской столицы.
"Ведутся регламентные работы. Проверяют верхнее защитное стекло", - цитирует сообщение пресс-службы издание "Украинская правда". В пресс-службе отметили, что работы будут продолжаться недолго.
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