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РИА Новости

Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы

15:08
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования "Школа 21". 30 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования Школа 21. 30 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова пригласила главу государства Владимира Путина в Тулу в июле, чтобы опробовать беспилотные локомотивы, созданные с применением технологий искусственного интеллекта.
В четверг Путин на базе школы программирования "Школа 21" проводит совещание по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта. Перед совещанием ему показали последние разработки в этой сфере.
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Ускова рассказала президенту о продуктах компании, созданных с применением технологий искусственного интеллекта и используемых для автономного управления беспилотным наземным транспортом. Она отметила, что это не вопрос будущего, технология используется уже сейчас. Вместе с тем, глава группы компаний рассказала и о "совсем свежем проекте", который президент видит первым.
"Это пилот с РЖД... Началось это в марте, в июле уже можно будет покататься: если найдете время - приезжайте в Тулу, на локомотивную станцию. Сейчас 10 локомотивов, речь идет об оптимизации пропускной способности. На 15% сейчас удалось улучшить трафик, благодаря смарт-локомотивам", - сообщила  президент Cognitive Technologies.
Что касается экономической перспективы, с 10 опытных локомотивов РЖД должны будут перейти на 20 тысяч локомотивов, отметила Ускова. Экспортный потенциал, по ее словам, это Индия и Китай.
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Владимир ПутинТулаЭкономика
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