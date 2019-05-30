Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Готовность Нижегородской области к переходу на цифровое вещание оценивается как достаточно высокая, сообщил журналистам заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

Алексей Волин приехал в Нижний Новгород в четверг с рабочим визитом, чтобы оценить готовность региона к полному переходу на цифровое эфирное телевещание, которое произойдет на третьем этапе 3 июня.

"Мы оцениваем готовность Нижегородской области к переходу на цифровое вещание как достаточно высокую. При этом есть несколько моментов, которые нужно держать в зоне особого внимания. Во-первых, это возможность любого человека, у которого возникли сложности при переходе на "цифру", получить квалифицированную консультацию и помощь. Для этого действует горячая линия... И подготовлено около 1,5 тысяч волонтеров, которые при необходимости могут выезжать и помогать людям в настройке цифрового оборудования и в обучении, особенно пожилых людей, пользованию этим оборудованием", - сказал Волин.

Вторым моментом, на которое обратил внимание Волин, является контроль наличия цифровых приставок в торговых сетях по цене 990 рублей.

"Третье - это оказание помощи социально незащищенным гражданам. Для этой цели в бюджете Нижегородской области выделено 15 миллионов рублей, один миллион уже людям выдали", - сообщил Волин.

Он рассказал, что пообщался с волонтерами, которые помогают жителям подключать цифровое оборудование.

"Я сегодня встретился с волонтерами. В Нижегородской области среди тех, кто помогает с переходом на "цифру", есть как молодежь, так и "серебряные" волонтеры - люди пожилого возраста. Я очень благодарен им, потому что они делают большую работу с конкретной помощью конкретным людям", - сказал замминистра.

В декабре 2018 года в Нижегородской области был запущен передатчик второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) на последнем объекте региональной цифровой телесети — радиотелевизионной станции "Суроватиха". Охват цифровым вещанием в регионе на сегодняшний день составляет 98,8 процента населения. Вне зоны охвата ЦЭТВ проживают менее 1,2 процента населения. Для жителей этих населенных пунктов прием 20 обязательных общедоступных телеканалов и трех радиоканалов будет обеспечен с помощью спутникового вещания. Категории граждан, попадающие под региональные меры социальной поддержки, могут рассчитывать на компенсации до пяти тысяч рублей при покупке спутникового оборудования.