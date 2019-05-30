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РИА Новости

Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе

15:06
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования "Школа 21". 30 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования Школа 21. 30 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования "Школа 21". 30 мая 2019
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг во время посещения учрежденной Сбербанком школы программирования "Школа 21" в Москве ознакомился с процессом подготовки IT-специалистов, кратко пообщавшись с несколькими студентами.
Главу государства сопровождали директор "Школы 21" Светлана Инфимовская и глава Сбербанка Герман Греф. Путину рассказали, в частности, что конкурс на первый набор в эту школу осуществлялся из 86 тысяч претендентов, второй - из около 56 тысяч человек. "Самое главное, что ребята отбираются самые мотивированные", - сказал Греф. По его словам, многие из студентов, принятых на обучение в "Школу 21", ранее не занимались программированием.
Во время посещения школы президентом в ней шел обычный учебный процесс, студенты занимались за компьютерами в просторных залах. Директор отметила, что учащиеся, находясь в одном помещении, взаимодействуют и помогают друг другу.
Одна из студенток, у стола которой остановился глава государства, рассказала, что по образованию является дизайнером, но решила поступить в "Школу 21", для чего на этапе отбора занималась по 10-12 часов в день. Еще один студент, с которым пообщался Путин, оказался старше многих из своих однокурсников - ему 56 лет. Он рассказал президенту о процессе обмена опытом между учащимися и сдачи проектов. За соседним столом с ним оказался выпускник медицинского вуза по специальности стоматолог, который в "Школе 21" занимается, в частности, изучением технологий искусственного интеллекта. "Сейчас очень перспективно (использование) искусственного интеллекта в медицине, в будущем это поможет мне", - сказал студент. Еще одна учащаяся, вступившая в разговор, оказалась по образованию биофизиком, она тоже отметила важность развития программирования для целей медицины.
После осмотра учебных классов президент РФ направился на совещание по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.

Инновационная школа

Автономная некоммерческая организация "Школа 21" - образовательная инициатива Сбербанка по подготовке специалистов в области информационных технологий (ИТ). Она была создана совместно с инновационной французской школой программирования Ecole 42, основанной на методике "школы будущего".
Учебные кластеры школы в Северном административном округе столицы расположены в нескольких помещениях на двух этажах, где находятся 777 рабочих станций (компьютеров). Общая площадь школы - 5 тысяч квадратных метров. Первая волна студентов начала обучение в ноябре 2018 года, второй поток - в апреле текущего года. Всего в настоящее время здесь обучаются 940 студентов, и ежегодно "Школа 21" планирует выпускать тысячу новых специалистов в сфере программирования.
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Учеба в школе бесплатна, она проходит по разным направлениям: "Алгоритмы", "Графика", "Мобильная разработка", "Компьютерная безопасность", "Робототехника", "Искусственный интеллект" и другие.
Планируется, что средняя продолжительность обучения студента составит от 2 до 3,5 лет, в курс также включены две стажировки в компаниях продолжительностью от полугода.
В "Школе 21" нет учителей, лекций или оценок, учащиеся работают индивидуально или в группах над IT-проектами в офлайн-формате с необходимостью личного присутствия в кампусе. При этом студенты могут заниматься в любое удобное для них время, так как школа открыта круглосуточно семь дней в неделю. Качество и полноту выполнения заданий, помимо автоматической проверки, проверяют друг у друга сами учащиеся с помощью и под контролем специальной IT-платформы.
Для поступления в "Школу 21" не требуются результаты ЕГЭ или диплом образования, к прохождению отбора допускаются любые граждане в возрасте от 18 лет (верхняя возрастная планка для поступления ранее была установлена на уровне 30 лет, но впоследствии от этого ограничения отказались).
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