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РИА Новости

Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"

15:03
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования "Школа 21". 30 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования Школа 21. 30 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал снять законодательные и административные барьеры для "технологического первопроходчества", при этом не забывая о цифровой безопасности.
"Повторю еще раз: важно снять законодательные, административные барьеры для технологического первопроходчества, при этом обеспечив безопасность государства и общества, безусловное соблюдение прав граждан. Здесь тоже есть над чем поработать", - заявил Путин на совещании о развитии технологий в области искусственного интеллекта.
Он подчеркнул, что принципиально важно настроить российское законодательство на новую технологическую реальность, максимально быстро и качественно сформировать гибкую и адекватную правовую базу для разработки и использования прикладных решений на базе ИИ. По его словам, также нужно предусмотреть специальные режимы для частных инвестиций в создание прорывных решений.
Необходимо также "гарантировать надежную защиту интеллектуальной собственности, правовые условия для регистрации патентов в национальной юрисдикции России", добавил глава государства.
Кроме того, президент призвал "сформировать эффективное правовое регулирование оборота данных, передовую инфраструктуру для их обработки и хранения, а также предложить взвешенные решения, которые позволят использовать данные для создания алгоритмов искусственного интеллекта".
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