Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал снять законодательные и административные барьеры для "технологического первопроходчества", при этом не забывая о цифровой безопасности.

"Повторю еще раз: важно снять законодательные, административные барьеры для технологического первопроходчества, при этом обеспечив безопасность государства и общества, безусловное соблюдение прав граждан. Здесь тоже есть над чем поработать", - заявил Путин на совещании о развитии технологий в области искусственного интеллекта.

Он подчеркнул, что принципиально важно настроить российское законодательство на новую технологическую реальность, максимально быстро и качественно сформировать гибкую и адекватную правовую базу для разработки и использования прикладных решений на базе ИИ. По его словам, также нужно предусмотреть специальные режимы для частных инвестиций в создание прорывных решений.

Необходимо также "гарантировать надежную защиту интеллектуальной собственности, правовые условия для регистрации патентов в национальной юрисдикции России", добавил глава государства.