Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T15:00Z
https://ria.ru/20190530/1555108378.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Росздравнадзор назвал систему штрафов за нарушения в медицине недостаточной

15:00
108
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Существующая система штрафов за нарушения в медицине недостаточная, поэтому сейчас в кодекс административных правонарушений вносятся изменения, заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.
"Существует кодекс административных правонарушений, который устанавливает административную ответственность... Я считаю, что на сегодняшний день этого недостаточно, и министерство здравоохранения так считает, поэтому вносятся изменения в кодекс административных правонарушений", - сказал Мурашко на пресс-конференции, отвечая на вопрос, эффективна ли, на его взгляд, система штрафов за нарушения в медицине.
Алексей Текслер
14:45
Челябинский губернатор выступил против непродуманной оптимизации больниц
Он уточнил, что сейчас идет процесс согласования, но в скором времени проект будет внесен в Госдуму.
200001
Обсудить 0
РосздравнадзорГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
ГД приняла закон о штрафах за распространение зарубежных СМИ без разрешения
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования Школа 21. 30 мая 2019
Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
Депутат фракции Справедливая Россия Елена Вторыгина
В Госдуме прокомментировали смерть ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Тела тупиков, найденные эксимосами на берегу острова Святого Павла
Глобальное потепление начало убивать птиц у берегов Аляски, заявляют ученые
Инспектор ГИБДД
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
В Пермском крае подросток пойдет под суд за погром на кладбище
В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
Гитара музыканта коллектива JB and 24 kopeks (Великобритания и Россия) Джулиана Бардока во время выступления на открытии фестиваля Koktebel Jazz Party
Названы лучшие песни в истории человечества
Петр Порошенко
Порошенко вступил в партию "Европейская Солидарность"
Алексей Текслер
Челябинский губернатор выступил против непродуманной оптимизации больниц
Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в хищении миллиарда рублей Юрьева
Участники на дистанции Московского полумарафона-2019
Погибший участник "Московского полумарафона" не проходил медосмотр
В России не получали от Белоруссии приглашение посетить производство яблок
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019
Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Учитель школы в Вольске рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
15:07Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
15:06Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
15:05Путин заявил о необходимости запуска программ переобучения в цифровой сфере
15:03Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"
15:00Росздравнадзор назвал систему штрафов за нарушения в медицине недостаточной
15:00ГД приняла закон о штрафах за распространение зарубежных СМИ без разрешения
14:59В Госдуме прокомментировали смерть ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
14:57В Пермском крае подросток пойдет под суд за погром на кладбище
14:55Глобальное потепление начало убивать птиц у берегов Аляски, заявляют ученые
14:50Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
14:50Порошенко вступил в партию "Европейская Солидарность"
14:48Вооруженные силы Тайваня провели учебные маневры против "вторжения" Китая
14:46Названы лучшие песни в истории человечества
Лента новостейМолния