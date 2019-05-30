Росздравнадзор назвал систему штрафов за нарушения в медицине недостаточной

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Существующая система штрафов за нарушения в медицине недостаточная, поэтому сейчас в кодекс административных правонарушений вносятся изменения, заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.
"Существует кодекс административных правонарушений, который устанавливает административную ответственность... Я считаю, что на сегодняшний день этого недостаточно, и министерство здравоохранения так считает, поэтому вносятся изменения в кодекс административных правонарушений", - сказал Мурашко на пресс-конференции, отвечая на вопрос, эффективна ли, на его взгляд, система штрафов за нарушения в медицине.
Он уточнил, что сейчас идет процесс согласования, но в скором времени проект будет внесен в Госдуму.