В Госдуме прокомментировали смерть ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина намерена разработать законопроект о психологической поддержке школьников, сдающих ЕГЭ, и их родителей после смерти в Чебоксарах одиннадцатиклассницы во время сдачи экзамена по математике.

В среду в день сдачи ЕГЭ на территории школы №38 города Чебоксары скончалась ученица школы №27. В пресс-службе министерства образования Чувашской республики сообщили, что ученица была инвалидом детства. Министерство здравоохранения Чувашии уточнило, что у девушки был врожденный порок сердца.

"Трагедии, произошедшей в Чебоксарах, нет и не может быть оправдания. Атмосфера, в которой происходит сдача ЕГЭ, ненормальная, детская психика не способна ее выдержать. Бесконечные проверки, видеокамеры в классах, рамки на входе... Зачем школьников все время держат в состоянии стресса?", - сказала Вторыгина РИА Новости.

Она отметила, что также вызывает вопросы то, как местные педагоги и врачи могли допустить девочку, имеющую инвалидность с детства, к сдаче экзаменов в атмосфере "всеобщей нервозности".

"О том, что ребенок якобы проявил настойчивость и решил сдавать экзамен несмотря ни на что, - это слабое оправдание. Дети в таком возрасте не в состоянии объективно оценить свое состояние и возможные последствия для здоровья", - отметила депутат.

От имени комитета Госдумы Вторыгина выразила соболезнования родителям девочки. Парламентарий подчеркнула, что случай в Чувашии не единичный и подобные трагедии происходят регулярно.