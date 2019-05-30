В Госдуме прокомментировали смерть ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина намерена разработать законопроект о психологической поддержке школьников, сдающих ЕГЭ, и их родителей после смерти в Чебоксарах одиннадцатиклассницы во время сдачи экзамена по математике.
В среду в день сдачи ЕГЭ на территории школы №38 города Чебоксары скончалась ученица школы №27. В пресс-службе министерства образования Чувашской республики сообщили, что ученица была инвалидом детства. Министерство здравоохранения Чувашии уточнило, что у девушки был врожденный порок сердца.
"Трагедии, произошедшей в Чебоксарах, нет и не может быть оправдания. Атмосфера, в которой происходит сдача ЕГЭ, ненормальная, детская психика не способна ее выдержать. Бесконечные проверки, видеокамеры в классах, рамки на входе... Зачем школьников все время держат в состоянии стресса?", - сказала Вторыгина РИА Новости.
Она отметила, что также вызывает вопросы то, как местные педагоги и врачи могли допустить девочку, имеющую инвалидность с детства, к сдаче экзаменов в атмосфере "всеобщей нервозности".
"О том, что ребенок якобы проявил настойчивость и решил сдавать экзамен несмотря ни на что, - это слабое оправдание. Дети в таком возрасте не в состоянии объективно оценить свое состояние и возможные последствия для здоровья", - отметила депутат.
От имени комитета Госдумы Вторыгина выразила соболезнования родителям девочки. Парламентарий подчеркнула, что случай в Чувашии не единичный и подобные трагедии происходят регулярно.
"Я поставила задачу своим юристам разработать законопроект. В нем будет идти речь о необходимости широкого просвещения по вопросам ЕГЭ, в том числе о психологической поддержке школьников, которые находятся на этапе подготовки и сдачи экзаменов, а также их родителей. Важность этого экзамена, конечно, высока, однако ее чрезмерное преувеличение приводит к стрессу. Мы не можем позволить себе терять детей на экзаменах. Это не нормально", - сказала Вторыгина.