Цифровое телевидение в Омской области доступно почти для 100% жителей

НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Возможность смотреть 20 телевизионных каналов в цифровом формате имеют 99,82% жителей Омской области, регион готов к переходу на "цифру", сообщает в четверг облправительство со ссылкой на директора Омского областного радиотелевизионного передающего центра Олега Сурикова.

"На территории Омской области построены 23 новых цифровых станции и 25 модифицированных, то есть перестроенных из аналоговых станций", - сказал Суриков.

По его словам, с декабря прошлого года всем жителям региона доступны программы телеканалов, входящих в оба мультиплекса. Возможность смотреть в "цифре" 20 телевизионных каналов имеют 99,82% жителей региона. После отключения аналогового вещания 3 июня на телеканалах первого мультиплекса появятся соответствующие информационные заставки.

"Будут даны телефоны федеральной и региональной горячей линии по переходу на цифровое вещание, транслироваться ролики, информирующие о том, что необходимо сделать, чтобы перейти на цифровой формат. В данном режиме ориентировочно будем работать до 10 июня", - добавил Суриков.

В свою очередь начальник департамента социального обслуживания министерства труда и социального развития Омской области Вячеслав Шестаков сообщил, что по решению губернатора оказывается социальная помощь отдельным категориям граждан в приобретении телеприставок для приема цифрового сигнала. На сегодняшний день 2167 семей получили материальную помощь для приобретения цифровых приставок, а 62 семьи получили выплаты на приобретение спутникового оборудования. Подать документы на получение выплат можно будет до 30 сентября 2019 года.

За время работы региональной горячей линии волонтеры помогли в подключении цифровых приставок более 1100 жителям Омской области. Волонтеры будут работать до 10 июня.