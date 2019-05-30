В Пермском крае подросток пойдет под суд за погром на кладбище

ПЕРМЬ, 30 мая - РИА Новости. Подросток из Пермского края предстанет перед судом за устроенный им вместе с другом погром на кладбище города Кунгур, в результате которого были разрушены 37 надгробий и могильных крестов, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.

По данным полиции, в ноябре прошлого года в дежурную часть города Кунгур поступило сразу несколько сообщений от граждан о повреждении надгробных памятников и крестов на могилах их родственников на городском кладбище. После проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка выяснили, что к преступлению причастны 17-летний юноша и его малолетний друг.

Как поясняют в МВД, ребята гуляли по территории кладбища, а затем начали пинать и ронять памятники, ломать деревянные кресты. По информации полиции, всего подростки повредили 37 надмогильных сооружений, общий ущерб от погрома составил 70 тысяч рублей.

"Материалы уголовного дела в отношении 17-летнего подростка направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении МВД.

В полиции уточнили, что обвинение в преступлении было предъявлено только одному подростку, потому что его друг не достиг возраста уголовной ответственности.