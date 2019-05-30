Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
Документ в нижнюю палату парламента внесли депутаты и члены Совета Федерации. Законопроект вносит изменения в 264-ю статью Уголовного кодекса ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").
Что изменится:
—Ужесточится наказание, если ДТП привело к причинению тяжкого вреда здоровью, — от трех до семи лет лишения свободы (сейчас — до четырех лет).
—Ужесточится наказание, если ДТП привело к гибели человека, — от пяти до двенадцати лет лишения свободы (сейчас — от двух до семи лет).
—Ужесточится наказание, если ДТП привело к гибели двух или более человек, — от восьми до пятнадцати лет лишения свободы (сейчас — от четырех до девяти лет).
Кроме того, законопроектом предлагается ужесточить наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене, внеся изменения в 263-ю статью Уголовного кодекса.
Также предлагается дополнить 4-ю часть 15-й статьи Уголовного кодекса, добавив к категории тяжких неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пятнадцати лет лишения свободы.