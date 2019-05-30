Глобальное потепление начало убивать птиц у берегов Аляски, заявляют ученые

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Тупики, обитающие на островах в Беринговом море, начали массово гибнуть в последние годы из-за постоянного недостатка пищи, порожденного сдвигами в характере движения течений и другими последствиями изменения климата. Об этом пишут экологи, опубликовавшие статью в журнале . Тупики, обитающие на островах в Беринговом море, начали массово гибнуть в последние годы из-за постоянного недостатка пищи, порожденного сдвигами в характере движения течений и другими последствиями изменения климата. Об этом пишут экологи, опубликовавшие статью в журнале PLoS One.

"Это открытие – одно из самых успешных применений "гражданской науки" в реальном мире. Жители островов помогали нам собирать данные в режиме реального времени и раскрывали все сопутствующие факторы. Без их помощи этот эпизод массовой гибели птиц остался бы незамеченным для научного сообщества", — рассказывает Лорен Дивайн (Lauren Divine) из Центра по защите экосистем острова Святого Павла в Сент-Поле (США).

Арктика, наряду с горными ледниками, остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления, где среднегодовые температуры уже выросли за последние годы на 6-7 градусов. Таяние ее льдов, как сегодня считают ученые, приведет в будущем к серьезным изменениям в круговороте течений и к необратимым изменениям в работе всего климата Земли в целом.

Главное последствие этого процесса – смещение климатических поясов и связанных с ними флоры и фауны, и изменения во времени наступления весны и других сезонов года. Недавно климатологи выяснили, что в российской и канадской Арктике весна начала наступать на 2-3 недели раньше нормы, а темпы таяния вечной мерзлоты и скорость отступления ледников фактически удвоились.

Первыми жертвами этих процессов, как предположили ученые из МГУ прошлой осенью, могут стать птицы, живущие за полярным кругом. Экологи обнаружили, что глобальное потепление заставляет хищников в два раза чаще красть их яйца и разорять их колонии, что в будущем приведет к резкому сокращению в их численности.

Дивайн и ее коллеги нашли первые подтверждения подобного прогноза, расследуя необычный случай, о котором им рассказали жители острова Святого Павла осенью 2016 года. Прогуливаясь по побережью, они заметили огромное число тушек различных чистиковых птиц – тупиков, топорков, кайр и других арктических пернатых.

В общей сложности, ученые насчитали три сотни тел птиц, погибших практически в одно и то же время не в результате атак хищников или ударов штормов, а по предположительно естественным причинам. Подобный уровень падежа птиц превышал нормальные значения в несколько десятков раз.

Учитывая типичную плотность "птичьего населения" на острове Святого Павла и всех островах Прибылова в целом, общее число погибших пернатых приближалось к отметке в десять тысяч особей. Это, как отмечают ученые, говорит о том, что примерно треть или даже почти все тупики, живущие на этом архипелаге, погибли осенью 2016 года.

Изучив состояние их тел, ученые не нашли следов птичьего гриппа и других инфекций, а также домоевой кислоты, токсина водорослей, способных быстро уничтожить большое число пернатых. При этом они обнаружили, что почти все особи были крайне истощены физически. Это говорит о том, что тупики и их родичи просто умерли от голода.

В пользу этого также говорит необычно короткая длина их перьев, указывающая на то, что птицы не успели нормально полинять из-за недостатка нутриентов. Это могло лишить их способности быстро летать и эффективно добывать пищу в море.

Проанализировав характер движения течений и ветров, ученые пришли к выводу, что большая часть тушек тупиков попала на берега острова Святого Павла из северных регионов Берингова моря. Это говорит о том, что массовая гибель пернатых затронула не только чистиковых птиц с самих островов Прибылова, но другие арктические острова.

Что погубило птиц? Ученые пришли к выводу, что причиной этого послужили те сдвиги в работе экосистем, которые были порождены глобальным потеплением в последние годы. В их число входят перемены в характере миграций рыб и роста планктона, которыми питаются кайры, топорки и прочие арктические пернатые, а также усилившиеся зимние ветра, мешающие им летать.

Аномально сильный прогрев вод Берингова моря в последние четыре года, по словам Дивайн, привел к тому, что "кормовая база" птиц сдвинулась на север. Там расположены более холодные воды, где планктон может активно размножаться, а рыба – питаться им. В пользу этого говорит то, что массовая гибель птиц не затронула соседний остров Святого Георгия, расположенный чуть южнее, но при этом омываемый холодными течениями.