Путин: Россия должна стать ключевой площадкой для решения научных задач

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученых со всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученных со всего мира. Эта работа может идти и в рамках международных математических центров. В следующем году, напомню, они будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, собственно, будут дополнять то, что у нас уже есть", - заявил Путин.