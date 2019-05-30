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РИА Новости

Путин: Россия должна стать ключевой площадкой для решения научных задач

14:45
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученых со всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг глава государства проводит на базе основанной Сбербанком школы программирования "Школа 21" совещание по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта.
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"Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученных со всего мира. Эта работа может идти и в рамках международных математических центров. В следующем году, напомню, они будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, собственно, будут дополнять то, что у нас уже есть", - заявил Путин.
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