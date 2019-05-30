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РИА Новости

Челябинский губернатор выступил против непродуманной оптимизации больниц

14:45
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкАлексей Текслер
Алексей Текслер
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Алексей Текслер. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая – РИА Новости. Жители Челябинской области должны почувствовать позитивные изменения в регионе, в первую очередь, это касается здравоохранения, поэтому власти откажутся от оптимизации медицинских учреждений и будут строить новые фельдшерско-акушерские пункты, заявил в четверг глава региона Алексей Текслер.
"Каждый житель Челябинской области должен конкретно на себе, на своем личном примере почувствовать позитивные изменения от нашей с вами работы… Первое – эффективное здравоохранение. Больше никакой непродуманной оптимизации медицинских учреждений. Проанализируем уже проведенные сокращения. Если будет необходимо, откорректируем", - сказал он в своем обращении к депутатам заксобрания региона.
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Он уточнил, что также планируется обеспечить жесткую дисциплину строительства новых объектов.
"Приведу пример. В 2018 году планировалось за счет областного бюджета построить 30 фельдшерско-акушерских пунктов. В реальности появилось два – в Еткульском и Кизильском районах. Такой подход недопустим", - считает глава области. Чтобы приблизить медпомощь к селянам и обеспечить охват ею, "до конца года будут введены 24 ФАПа, до 2024 года построим еще 100", отметил он.
Кроме того, по словам Текслера, медицина – это, прежде всего, люди, и сегодня в регионе нехватка медицинских работников. "К примеру, укомплектованность врачами по области всего 34%. Особенно это касается детских врачей узких специальностей… Необходимо разработать областную программу по обеспечению жильем молодых врачей, а также врачей дефицитных специальностей, и в ближайшие годы - решить задачу укомплектованности врачами медицинских учреждений области, в первую очередь, сельских", - сказал он.
Также Текслер сообщил о продолжении реализации программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер".
По мнению главврача федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (Челябинск) Олега Лукина, те проблемные моменты, которые волнуют жителей региона, были затронуты в обращении главы региона. "Он начал со здравоохранения, это знаково. Согласно опросу населения, вопрос медицины, он, как правило, на первом месте. Были озвучены серьезные конкретные цифры - по введению ФАПов и других лечебных учреждений, они впечатляют", - сказал он журналистам.
Также Лукин отметил, что решается вопрос о региональной программе предоставления жилья молодым специалистам, это очень важно. "Этот тот большой тормоз, который ограничивал приток молодых специалистов в здравоохранение. Мне хочется, чтобы все это было реализовано", - добавил он.
Как сообщил журналистам директор Челябинского филиала российской академии народного хозяйства и госслужбы при президента РФ Сергей Зырянов, сегодня прозвучал не отчет, а, скорее, предвыборная программа. "Понятно, что основной упор сделан на социальные вопросы, на человека. Это давно требует рассмотрения именно в таком плане. Не получается от слов перейти к делу, ведь и ранее мы слышали подобные вещи. Есть надежды, что у нового руководителя это получится. У власти должен быть больший круг общения, экспертное сообщество", - считает Зырянов.
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Алексей ТекслерРоссияЧелябинская областьОбщество
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