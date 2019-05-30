Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в хищении миллиарда рублей Юрьева

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест председателя Московской коллегии адвокатов "Межрегион" Сергея Юрьева, обвиняемого по делу о хищении 1 миллиарда рублей у структуры Росавиации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Юрьев останется под арестом до 17 июня. Ранее в рамках этого дела был заключен под стражу сотрудник Росавиации.

По словам защиты, договоры с адвокатскими организациями заключают многие министерства и ведомства, их проверяют, в том числе Счетная палата. Юрьев специализируется именно на воздушном праве, он опубликовал многочисленные научные работы в этой сфере. Защита отметила, что некоторые адвокатские коллегии получают в качестве гонораров гораздо большие суммы, их утверждают арбитражные суды, таким образом, судебная система признает, что адвокаты зарабатывают деньги. "Независимо от суммы, кого бы она ни смущала", - отметил один из адвокатов.

По его словам, обвинение строится на словах его бывшего коллеги, который работал по поддельному диплому и был за это лишен статуса. В отместку, утверждает защита, он попытался навредить бывшему руководителю. Сейчас он тоже находится в статусе обвиняемого, но исхода уголовного дела ждет на свободе. Прокурор, в свою очередь, назвала попытки дискредитации его показаний "неуместными".

"Я внимательно слушала доводы защитников и по-прежнему считаю, что решение об аресте необходимо оставить в силе. На данном этапе судопроизводства суд не входит в рассмотрение вопроса о доказанности вины", - заявила прокурор. По ее словам, на свободе обвиняемый сможет оказать давление на ход расследования и свидетелей из Росавиации, с которыми у него за годы сотрудничества сложились доверительные отношения.

Адвокату предъявлено обвинение в хищении 1 миллиарда рублей у Государственной корпорации по организации воздушного движения. Деньги он получил в качестве гонорара за юридическую помощь, следствие считает это хищением. Защита настаивала на освобождении из СИЗО, указывая на безупречные характеристики Юрьева. "Всего работа моего подзащитного сэкономила для Росавиации 12 миллиардов рублей", - заявил адвокат Генри Резник.

Кроме того, адвокатское сообщество предложило за его освобождение залог в размере 1 миллиона рублей, а руководители Федеральной палаты адвокатов и региональных палат поручились, что Юрьев не будет скрываться и мешать расследованию дела, и гарантировали, что он будет являться к следователю по первому требованию.