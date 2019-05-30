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РИА Новости

Погибший участник "Московского полумарафона" не проходил медосмотр

14:40
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники на дистанции Московского полумарафона-2019
Участники на дистанции Московского полумарафона-2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Участник "Московского полумарафона" предоставил организаторам фальшивую медицинскую справку о допуске к участию в забеге, в итоге он потерял сознание и умер, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.
"Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области в мае проведена проверка по факту смерти участника легкоатлетического забега "Московский полумарафон". Выявлено, что погибший представил организаторам мероприятия фальшивую справку о допуске к участию в спортивном мероприятии", - говорится в сообщении.
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Как было установлено в ходе проверки, сотрудники бригады скорой медицинской помощи, которые оказывали реанимационные мероприятия участнику, потерявшему сознание после забега, действовали строго в соответствии с российским законодательством. Нарушений в части оказания медицинской помощи не выявлено. Кроме того, было выявлено, что погибший участник не проходил медицинского осмотра перед забегом.
"Если организаторы мероприятия запрашивают справку о состоянии здоровья, обязательно нужно пройти медицинский осмотр. Если ничего не болит, это не значит, что человек здоров. Только квалифицированный специалист может определить, есть ли противопоказания для участия в спортивных мероприятиях", - заявил руководитель Территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области Андрей Плутницкий.
Как отметили в Росздравнадзоре, отсутствие единого электронного учета результатов всех видов медицинских осмотров и освидетельствований выгодно лицам, осуществляющим подделку медицинских документов.
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