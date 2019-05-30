Погибший участник "Московского полумарафона" не проходил медосмотр

"Если организаторы мероприятия запрашивают справку о состоянии здоровья, обязательно нужно пройти медицинский осмотр. Если ничего не болит, это не значит, что человек здоров. Только квалифицированный специалист может определить, есть ли противопоказания для участия в спортивных мероприятиях", - заявил руководитель Территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области Андрей Плутницкий.