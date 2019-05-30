Россия за пять лет должна стать лидером в IT-сфере, заявил Путин

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия за 5 лет должна выйти на лидирующие позиции в сфере компьютерных разработок, в том числе в области кибербезопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта.

"Сильные научные прикладные компетенции уже позволили создать оригинальные и, главное, - коммерчески успешные отечественные разработки мирового уровня, в том числе в таких сферах, как компьютерное зрение и распознавание голоса, а также кибербезопасность. За 5 лет нам нужно выйти по этим направлениям на лидирующие позиции", - заявил Путин.