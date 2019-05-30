Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T14:37Z
https://ria.ru/20190530/1555106919.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155506/07/1555060730_0:225:3072:1953_1036x0_80_0_0_07c979a539b319cb3c1fd5f56618a9a5.jpg
РИА Новости

Путин призвал увеличить финансирование в сфере искусственного интеллекта

14:37
138
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 29 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 29 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Необходимо кратно увеличить финансирование в сфере искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию технологий в области искусственного интеллекта.
"Необходимо также кратно увеличить финансирование исследований в области искусственного интеллекта, создать стимул для частных инвестиций и развития корпоративной науки, исследований и разработок", - сказал Путин.
Искусственный интеллект
27 мая, 14:24
Американский ученый назвал главную опасность искусственного интеллекта
Президент подчеркнул, что Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученых со всего мира, а также "наращивать кадровый и интеллектуальный потенциал", сохраняя свои таланты.
410001
Обсудить 0
Владимир ПутинТехнологии
Рекомендуем
Пенсионное удостоверение
В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
В Томске из желудка школьницы удалили волосяной ком весом полкилограмма
Президент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования Школа 21. 30 мая 2019
Путину показали российские разработки в сфере искусственного интеллекта
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе Витязь Sight в Москве
Ученые рассказали, как часто должны двигаться пожилые женщины
Медсестра с мобильным телефоном
Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами отца
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Петербург
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. 27 мая 2019
Путин рассказал, кто станет властелином мира
Заместитель руководителя ФТС Татьяна Голендеева во время интервью на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Медведев освободил Голендееву от должности замруководителя ФТС
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Учитель школы в Вольске рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
15:07Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
15:06Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
15:05Путин заявил о необходимости запуска программ переобучения в цифровой сфере
15:03Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"
15:00Росздравнадзор назвал систему штрафов за нарушения в медицине недостаточной
15:00ГД приняла закон о штрафах за распространение зарубежных СМИ без разрешения
14:59В Госдуме прокомментировали смерть ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
14:57В Пермском крае подросток пойдет под суд за погром на кладбище
14:55Глобальное потепление начало убивать птиц у берегов Аляски, заявляют ученые
14:50Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
14:50Порошенко вступил в партию "Европейская Солидарность"
14:48Вооруженные силы Тайваня провели учебные маневры против "вторжения" Китая
14:46Названы лучшие песни в истории человечества
Лента новостейМолния