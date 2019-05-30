Путин призвал увеличить финансирование в сфере искусственного интеллекта

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Необходимо кратно увеличить финансирование в сфере искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию технологий в области искусственного интеллекта.

"Необходимо также кратно увеличить финансирование исследований в области искусственного интеллекта, создать стимул для частных инвестиций и развития корпоративной науки, исследований и разработок", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученых со всего мира, а также "наращивать кадровый и интеллектуальный потенциал", сохраняя свои таланты.